Valentin komt speciaal over uit Argentinië voor de bekerfinale van Willem II: 'The biggest match'

Waarom hij fan is van Willem II? “Dat komt door mijn vriend Bras, Willem II-fan in hart en nieren. Hij heeft me besmet met het Willem II-virus”, vertelt hij. Twee jaar geleden kwamen Bras en Valentin elkaar tegen in Buenos Aires, waar Valentin woont. Sindsdien zijn de twee vrienden.

In Argentinië probeert Valentin de verrichtingen van Willem II zoveel mogelijk te volgen. Maar zondag gaat hij de Tricolores voor het eerst live zien spelen. Wat hem aanspreekt in het spel van de Tilburgers is de passie. Valentin vergelijkt het met Argentijnse passie.

'Niks te verliezen'

Over de kansen van Willem II is de Argentijn duidelijk. “Er wordt gezegd dat we maar tien procent kans hebben omdat Ajax een veel grotere club is. Maar ik denk dat we meer kans hebben. We hebben namelijk niks te verliezen.”

Thuis is Valentin supporter van Independiente. De club waar ook Ajacied Nicolás Tagliafico voor uitkwam. In Argentinië regelde Valentin dan ook dat hij vrijdag Tagliafico kon ontmoeten. Ze hadden een tof gesprek, zelfs Frenkie de Jong kwam nog even langs.

Valentin met Ajacied Tagliafico (Foto: Bras Brooijmans)

Maar toch juicht Valentin zondag niet wanneer zijn landgenoot zou winnen of zelfs zou scoren. “Ik juich alleen voor Willem II”, benadrukt hij.

Finale-shirt hebben ze al

Zaterdagochtend is hij met zijn vriend Bras op weg naar een voetbalwedstrijd in de Duitse tweede divisie: Bochum - Magdeburg. Maar die wedstrijd maakt hem eigenlijk niet zoveel uit. “Het gaat maar om één ding: de wedstrijd van morgen. The biggest match.”



Valentin en Bras zijn er klaar voor. Het speciale finale-shirt hebben ze al. En zondagmiddag om twee uur stappen ze in een van de vele speciale supportersbussen die de fans van Willem II naar Rotterdam brengen.

Zaterdag op weg naar Duitsland smullen ze in de auto van speciale Willem II-gebakjes. Een betere voorbereiding kun je niet hebben.