'Het was een wonder geweest als Willem II had gewonnen', Willy en René blikken terug op bekerfinale

Zondag eindigde het bekersprookje voor Willem II in mineur. Ajax bleek een maat te groot: In Rotterdam waren de Amsterdammers met 0-4 (veel) te sterk voor de Tricolores.

'Goed gespeeld, weinig kans’

“En toch was het een geweldig afscheid van Willem II van het bekerseizoen”, aldus Willy. “Tegen Ajax is op dit moment niemand bestand. Het eerste halfuur ging het goed. Er had een verrassing in kunnen zitten. Maar na die 1-0 was Ajax heer en meester, oppermachtig.”

René vult aan: “En meteen op die 1-0 volgde de 2-0. Toen was het over en uit voor Willem II. Ajax speelde echt twee klassen beter. Een verdiende tweede plaats. Nu maar hopen dat Willem II misschien mag meedoen in de play-offs om het Europees voetbal.”

