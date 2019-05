'Niet de beste, maar wel de gekste', Tilburgse fans trots op Willem II

21.00 uur:

We sluiten dit liveblog! Scroll lekker tussen alle foto's, filmpjes en tweets en geniet na van deze bijzondere zondag.



20.50 uur:

Balen dat Willem II de finale heeft verloren, maar wel heel trots op de club.

20.40 uur:

Levko is een superfan van Willem II. Hij is dan ook superverdrietig dat zijn cluppie de beker niet heeft gewonnen. 'Ik ben echt trots en ik geef ze een negen!'



20.35 uur:





20.20 uur:

Tsja, zo kan je het ook bekijken!



20.10 uur:

Wat een verdriet bij deze jonge fan!

20.00 uur:

Ook in Breda leven ze mee met de Tilburgers...

19.53 uur:

Trots, dat zijn ze daar in Tilburg wel op hun club! En terecht!



19.51 uur:

De wedstrijd is klaar! Willem II verliest kansloos van Ajax. Het bekersprookje is klaar.

19.35 uur:

Het is over en uit voor de Tilburgers. Toch staat de Heuvel wel nog vol met fans die Willem II steunen!

19.25 uur:

Willem II komt voor een zware klus te staan als Huntelaar de 3-0 binnen tikt voor Ajax.

19.20 uur:



19.03 uur:





Teleurstelling op de Heuvel als Ajax 2-0 voor komt

19.00 uur:

Wat was Willem II dichtbij de 1-0! Dat zag er op de Heuvel in Tilburg zo uit:

18.40 uur:

Willem II staat binnen een paar minuten 2-0 achter tegen Ajax. Dat zijn even twee harde dreunen heel kort na elkaar.

18.30 uur:

18.25 uur:

Spanning op de Heuvel in Tilburg.

Spanning op de gezichten bij de Tilburgse fans. Foto: Omroep Brabant

18.18 uur:

Kans voor Willem II, maar het schot van Isak wordt geblokt.

18.11 uur

18.00 uur:

De wedstrijd is begonnen!





17.57 uur:

17.55 uur:

Adrie Koster: 'Vandaag moet het gebeuren!'



Ajax wordt even vakkundig van de wedstrijdsjaal afgeknipt.



17.45 uur:

Op ruim 16.000 kilometer van Brabant wordt de bekerfinale van Willem II tegen Ajax met minstens net zo veel passie en spanning gevolgd als in welke Tilburgse huiskamer dan ook. Michael de Bruyckere, kleinzoon van clublegende ‘Sjel’ de Bruyckere, heeft het bier al koud. ‘We’ll support Willem II tonight. Don’t you worry.’



Michael, vader Ben en het shirt van opa Sjel de Brucykere.

17.40 uur:

Het wordt drukker en drukker in Tilburg

17.35 uur:

Een kaarsje branden voor wat extra hulp van boven

17.25 uur:

Omroep Brabant wenst Willem II natuurlijk veel succes

17.20 uur:

Geen angst daar in Tilburg!

17.15 uur:

Er zijn nog steeds bussen onderweg vanuit Tilburg naar Rotterdam. Ook Arno Arts, oud aanvoerder Willem II, zit nog in de bus. Maar hij gaat er vanuit dat ze het gewoon gaan halen.





17.10 uur:

Tilburg stroomt vol met fans!

Fans op de Heuvel in Tilburg. Foto: Omroep Brabant

Fans op de Heuvel in Tilburg. Foto: Omroep Brabant





Fans op de Heuvel in Tilburg. Foto: Omroep Brabant

17.00 uur:

De opstellingen van beide teams.



16.50 uur:

'Neuhh, wij zijn voor niemand bang! We gaan ze gewoon inmaken!'



16.40 uur:

Deze elf helden staan in de basis van Willem II



16.35 uur:

'Wij gaan naar De Kuip, naar De Kuip'

Foto: Lobe Kapteijns

16.25 uur:

Bus van Willem II komt aan bij De Kuip. Adrie Koster: "We zijn de underdog, maar we moeten gewoon kijken hoever we kunnen komen."





16.20 uur:

Ook deze kids hebben er zin in!

Foto: Omroep Brabant





16.05 uur:

De fans in bussen naar Rotterdam moeten nog even geduld hebben. Het is filerijden richting De Kuip.





16.00 uur:

DAAR IS IE DAN! DE BEKER!





Even spieken in de kleedkamer van Willem II.



15.50 uur:

Tilburg telt af naar zes uur. Het grote scherm waarop de wedstrijd te zien is, staat!

Niet iedereen in Tilburg is voor Willem II. Deze twee jongens gaan in hun Ajaxshirt wel gewoon op de Heuvel kijken.



15.45 uur:

Acteur Leo Alkemade heeft gedroomd dat het 3-2 wordt voor de Tilburgers

15.30 uur:

TERUGKIJKEN: De eerste supporters vertrekken richting Rotterdam



15.20 uur:

Niet alleen in Rotterdam is het straks feest. Ook Tilburg warmt op voor een feestje!

15.15 uur:

Nog steeds veel bussen met supporters onderweg naar De Kuip.



15.00 uur:

Aftellen tot de wedstrijd! Nog 3 uur!

14.40 uur:

Veel supporters op de viaducten onderweg naar Rotterdam.



Veel support onderweg naar Rotterdam

14.30 uur:

Het vertrek van de supportersbussen gemist? Geen probleem, hier kun je het nog even terugkijken.



13.30 uur:

Daar gaan ze!



13.00 uur:

12.30 uur:





Eén groot feest

Op het parkeerterrein 't Laar verzamelen de eerste Willem II-supporters voor de busreis richting Rotterdam. Een van de supporters is Sanne. In 2005 was ze ook bij de finale die haar club speelde tegen PSV. Die finale ging met 4-0 verloren. “Deze bekerfinale wordt een heel speciale voor mij', zegt Sanne, die chronische q-koorts heeft. "Ik ben namelijk al zes jaar ziek, waardoor ik ontzettend weinig energie heb en eigenlijk maar één à twee uur op een dag echt kan functioneren." Ondanks alles kijkt ze uit naar de finale. "Ik ga er vol voor om mijn club in De Kuip te zien spelen. We gaan met een groep van 26 man, dus het wordt hoe dan ook één groot feest. We zijn voor niemand bang.”

Sanne met haar dochtertje en 'Ze zijn voor niemand bang'

Zaterdag:

Supporters zwaaien selectie uit

Honderden supporters zwaaiden zaterdagmiddag de Willem II-selectie bij het vertrek naar de bekerfinale in Rotterdam uit. Fans begeleidde de spelersbus met brandende fakkels en vlaggen. De ploeg vertrok eerder naar Rotterdam om zich optimaal voor te bereiden op de bekerfinale.



Honderden supporters zwaaien de spelersbus uit. (foto: Toby de Kort)

