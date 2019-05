Gevaarlijke verkeerssituaties vlakbij basisscholen: hier moeten de leerlingen oppassen

Een kwart van de gevaarlijke verkeerssituaties ligt minder dan 500 meter van een basisschool. Dat blijkt uit het Meldpunt Onveilig Verkeer van Omroep Brabant. In totaal is 430 keer melding gemaakt van een gevaarlijk punt vlakbij een school.

Het meldpunt kreeg in twee weken tijd meer dan 10.000 reacties. Er zijn in totaal 1.706 meldingen gemaakt van allerlei gevaarlijke verkeerssituaties en op de kaart gezet. Iets meer dan een kwart daarvan, ligt dus vlakbij basisscholen. Over deze scholen kregen we de meeste meldingen:

Basisschool De Spaaihoeve in Eindhoven - 13 meldingen

Basisschool Op Dreef in Veldhoven - 12 meldingen

Basisschool Sint Trudo in Eindhoven - 6 meldingen

Evangelische Basisschool Eindhoven - 6 meldingen

Kindcentrum De Plataan in Oirschot - 6 meldingen

Ongelukken

De directrice van basisschool De Spaaihoeve is niet verrast dat haar school bovenaan staat. "We hebben een enorm druk fietspad vlak voor ons schoolplein. Het komt vaak voor dat er bijna een ongeluk gebeurt", weet Lenny Voets. "Ook moeten kinderen dat gevaarlijke fietspad oversteken als ze naar het voetbalveldje willen", vervolgt de directrice. Ze vindt het enorm belangrijk dat hier meer aandacht voor komt. "We hopen dat het snel aangepakt wordt."

De problemen zijn begonnen nadat de school gedwongen moest verhuizen. Na een brand ging basisschool Onder De Wieken ging toen verder op een nieuwe plek, met een nieuwe naam.

Hardrijders

Ruim de helft van het totale aantal klachten gingen over auto's die te hard rijden. Daar wordt in Brabant ook vaker over geklaagd dan in andere provincies. Ook wordt veel geklaagd over gevaarlijke kruisingen en gedeelde wegen.

Bekijk de grafiek en lees verder.



Gevaarlijk

Eerder bleek uit ons meldpunt al dat de Bestseweg in Oirschot is de gevaarlijkste weg van Brabant is. Alle verhalen over ons meldpunt kun je hier nog eens rustig teruglezen.

Omroep Brabant heeft een rapport laten maken naar aanleiding van het meldpunt. Dit wordt maandag overhandigd aan de provincie. Ook wordt het rapport naar gemeenten met veel gevaarlijke verkeerspunten gestuurd.