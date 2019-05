'Werken aan een nog sterker en mooier Brabant', formatieonderhandelingen gestart

Informateur Helmi Huijbregts liet op 24 april weten dat bovengenoemde partijen een coalitie moeten vormen in Brabant. Geen enkele partij was echt blij met haar advies, vanwege de grote onderlinge verschillen.



De VVD liet als eerste weten dat ze 'ja' zeiden tegen het formatieplan. Afgelopen week heeft de partij samen met CDA, D66, GroenLinks en PvdA de eerste verkennende gesprekken gevoerd, hun ambities en standpunten gedeeld.



'Je moet weten wat je aan elkaar hebt'

Christophe van der Maat, fractievoorzitter van de VVD: “Partijen wilden eerst weten of het inderdaad mogelijk is om op het gebied van bijvoorbeeld landbouw, energie en mobiliteit tot elkaar te kunnen komen, zoals informateur Helmi Huijbregts aangaf. We hebben de ruimte genomen om elkaars nieren behoorlijk te proeven. Brabant heeft tenslotte behoefte aan een stabiel provinciebestuur voor de komende vier jaar, dan moet je weten wat je aan elkaar hebt."



"Zonder alle onderwerpen en dilemma’s helemaal te hebben uitgekauwd, hebben we wel geconcludeerd dat we samen willen werken aan een nog sterker en mooier Brabant. Partijen hebben het vertrouwen dat we samen tot goede afspraken kunnen komen.”



Onderhandelen over thema's en onderwerpen

De komende weken onderhandelen de partijen om voor een groot aantal thema’s en onderwerpen concrete afspraken te maken die moeten landen in een nieuw bestuursakkoord. Ook worden zeven inhoudelijke portefeuilles samengesteld en komen de beoogde portefeuillehouders aan tafel.