Tipgevers denken te weten wie doorrijder is van ernstig ongeluk met vrouw (79) in Breda

De politie heeft ruim tien nieuwe tips binnengekregen over het ernstig ongeluk met een 79-jarige vrouw in Breda. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er namen doorgegeven van de vermoedelijke automobilist die na de aanrijding doorreed. Het slachtoffer werd zwaargewond achtergelaten.

In de uitzending van Opsporing Verzocht werd dinsdagavond een compositietekening getoond van de verdachte. Het gaat om een jongeman met een stoppelbaard en petje. Hij is waarschijnlijk van Marokkaanse afkomst. Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk kwamen acht aanwijzingen binnen via Meld Misdaad Anoniem. De recherche zoekt de tips verder uit.

Compositietekening

De politie kon de compositietekening maken nadat een belangrijke getuige zich had gemeld. Die getuige stopte kort na het ongeluk met zijn auto naast de auto van de dader en sprak met de verdachte in het Arabische Darija-accent. De getuige kon een signalement geven van de dader. Het gaat om een man tussen de 19 en de 21 jaar. Hij heeft een smal gezicht en een normaal postuur.

De 79-jarige vrouw werd zondagavond 28 april geschept toen ze naar de bushalte liep. Ze was op bezoek geweest bij een van haar dochters. De bestuurder reed door na het ongeluk. Het zwaargewonde slachtoffer is inmiddels geopereerd en buiten levensgevaar. Ze moet nog minimaal één operatie ondergaan.

