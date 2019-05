Advocaat die zijn vrouw en schoonzus bedreigde en mishandelde krijgt werkstraf

De politie arresteerde hem in april vorig jaar voor mishandeling en bedreiging van zijn ex-minnares, de zus van zijn echtgenote. In juni werd de advocaat nog twee keer opgepakt omdat ruzies met zijn vrouw escaleerden. Ook zij beschuldigt hem van bedreiging en mishandeling. Hij had onder meer gezegd dat hij de familie 'kapot' zou maken. De Raad van Discipline heeft hem geschorst als advocaat.

Volgens de rechtbank voelde de man zich door de relatie voor het blok gezet om te moeten kiezen. "Deze omstandigheden hebben er volgens verdachte toe geleid dat hij op enig moment is geklapt en dat hij zichzelf heeft verloren", stelt de rechtbank. Hij werd daardoor 'buitengewoon boosaardig'. Hij sloeg, trapte en trok de schoonzus onder meer aan de haren.

Opspraak

De man is vaker in opspraak geraakt. In oktober vorig jaar moest hij zijn rijbewijs inleveren omdat hij met 145 kilometer per uur door Eindhoven scheurde en in januari werd de advocaat slachtoffer van een steekpartij op zijn eigen advocatenkantoor toen een boze cliënt hem met een schaar aanviel.

De straf voor de bedreiging en mishandeling is hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie twee weken geleden deed. De advocaat onthoudt zich van commentaar. Hij is tot eind deze maand geschorst. Daarna hervat de man zijn werkzaamheden en wil hij een reactie geven.