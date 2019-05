Wat is crystal meth en hoe gevaarlijk is het? Vier vragen en antwoorden

Er werd 100 kilo aan crystal meth gevonden in het drugslab op het vrachtschip in Moerdijk.

Crystal meth met een straatwaarde van zeker tientallen miljoenen euro’s. Deze vondst werd vrijdag gedaan in een drugslab op een vrachtschip in Moerdijk. Crystal meth, je kent het wellicht uit de tv-serie 'Breaking Bad', maar wat is het eigenlijk? Vier vragen en antwoorden.

1. Wat is crystal meth?

Crystal meth is de afkorting van crystal methamfetamine. Het is een witte kristalvormige harddrug die je kan snuiven, roken of spuiten. Dit laatste wordt ook wel slammen genoemd. Methamfetamine is een vorm van amfetamine of speed. De effecten ervan lijken daar dan ook sterk op. Methamfetamine is echter een stuk krachtiger. Ook met bijvoorbeeld ‘Tina’ en ‘Ice’ wordt verwezen naar crystal meth.

2. Hoe gevaarlijk is het gebruik ervan?

In eerste instantie zorgt crystal meth voor een euforisch gevoel, een verhoogd libido, extra energie en zelfvertrouwen. Daarna kun je last krijgen van depressie, slaapproblemen, angst, agressie en paranoia. Het is zeer verslavend en het effect kan van een paar uur tot een hele dag duren. Op de lange termijn heeft het gebruik van de harddrug vernietigende gevolgen. Het leidt tot een rottend gebit, een hoge bloedruk en schade aan de aders van het hart en de hersenen met uiteindelijk de dood tot gevolg.

3. Wordt het veel gebruikt?

Crystal meth is in Nederland minder populair dan in andere landen, zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Tsjechië. In bepaalde scenes wordt het echter ook in Nederland veel gebruikt, bijvoorbeeld in de gayscene. Hier wordt het bijvoorbeeld gebruikt om langer door te kunnen gaan op seksfeestjes.

4. Hoe bijzonder is het dat een drugslab met crystal meth wordt gevonden?

Het is allang geen geheim meer dat Brabant een broedplaats van drugscriminelen is. Maar het was lange tijd toch vooral xtc en speed dat in drugslabs werd gevonden. Eind vorig jaar gaven de drugscoördinatoren van de Brabantse politie tegenover Omroep Brabant echter aan dat in steeds meer labs in de provincie GHB, crystal meth en heroïne wordt gemaakt.

Bronnen: Jellinek.nl en ggzinterventie.nl.