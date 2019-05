Zeker vijftig dierenactivisten nacht in cel: 'Worden vanmiddag vrijgelaten'

Het zou volgens Lemmers gaan om veertig tot zestig activisten die worden vastgehouden in Eindhoven zijn gebracht en nog een tiental in Den Bosch. De activisten werden maandag na een bezetting van zo'n tien uur door de ME opgepakt.

De groep bestond uit een groot aantal internationale activisten. "In totaal uit zo'n 26 verschillende landen", zegt Lemmers. "Vooral uit Europa, maar ook uit Brazilië en Mexico."





De dierenactivisten in de varkensstal





Hygiëne varkens

Boerenorganisatie ZLTO sprak dinsdagochtend de vrees uit dat de actie tot gevolg kan hebben dat de varkens in het bedrijf moeten worden geruimd. Er zou volgens de organisatie risico zijn op ziektes. Normaal komen er niet meer dan een paar mensen in zo'n stal, en moet er rekening worden gehouden met strenge hygiënemaatregelen.

Maar volgens Lemmers hebben de activisten daar rekening mee gehouden. "We hebben bewijs dat we de hoogste maatregelen nemen. Al ons materiaal is van tevoren ontsmet en we dragen pakken."

'Diepe haat'

De actie van 'Meat the Victims' heeft tot nu toe vooral geleid tot afkeurende reacties. De minister veroordeelde de bezetting al, net als de burgemeester van Boxtel en land en- tuinbouworganisatie ZLTO. Maar ook verschillende dierenrechtenorganisaties hebben zich uitgesproken. Anne Hilhorst van Wakker Dier keurde de actie gister bij Omroep Brabant af: "Deze manier van actievoeren keuren we grondig af. Je kan het nog zo erg met elkaar oneens zijn, maar zo onrespectvol met mensen omgaan is daar geen oplossing voor. Het is voor een boer intimiderend. Zo ga je niet met elkaar om.”

Bij Animal Rights zijn ze iets milder voor de activisten. Voorzitter Erwin Vermeulen: "Deze actie was niet onze keuze geweest geweest. Wat wel heel duidelijk is gemaakt is dat het geweld en de diepe haat niet bij vreedzame actievoerders moet worden gezocht, maar bij de mensen die het uitbuiten van dieren steunen."

