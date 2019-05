Oud brood wordt culinair hoogstandje: Karpendonkse Hoeve zet 3D-printer in tegen voedselverspilling

Voedselverspilling is een groot probleem. Niet alleen bij huishoudens, maar ook in de horeca verdwijnt er veel te veel voedsel in de vuilnisbak. Zonde, wat het kan hergebruikt worden. Het Eindhovense bedrijf Upprinting Food heeft een methode ontwikkeld om verspild voedsel opnieuw te gebruiken. Door het met een 3D-printer weer mooi en smakelijk te maken. Restaurant de Karpendonkse Hoeve in Eindhoven gaat het als eerste toepassen.

Het apparaat ziet eruit als een koffiezetmachine. "Dat horen we wel vaker", zeg Elzelinde van Doleweerd van het Eindhovense bedrijf Upprinting food. Dinsdag is ze bij sterrenrestaurant de Karpendonkse Hoeve in Eindhoven om een workshop te geven. Nieuwsgierig verdringt het personeel van het restaurant zich bij de printer om te zien hoe oud brood en afgedankte bietjes veranderen in culinaire hoogstandjes.

Ambacht en hightech

"We vinden het natuurlijk spannend om ambacht met hightech te kunnen combineren. Wij worden zo bewust van wat we nog wel en niet kunnen gebruiken. En het is natuurlijk spannend voor de gasten om te zien wat ze krijgen en wat voor product er daadwerkelijk op tafel komt", zegt Ingrid van Eeghem van de Karpendonkse Hoeve.

Want, de hightech 3D-printer maakt van verspild voedsel kleine hapjes voor de gasten. Een eerste proef van een mix van oud brood en bietjes met cacao bevalt het personeel alvast goed. Nu de gasten nog.

Michelinster

Met een Michelinster heeft de Karpendonkse Hoeve een reputatie hoog te houden. Toch is er volgens Ingrid van Eeghem niks mis met het serveren van verspild voedsel.

"De berg aan verspild voedsel en afval is zo hoog, ik denk als we dat kunnen verkleinen is het goed als we daaraan kunnen bijdragen." Het consumeren van verspild voedsel vindt de Karpendonkse Hoeve geen enkel probleem: "We gaan dat gewoon gebruiken."

Duurzaamheid

Elzelinde van Doleweerd van het bedrijf Upprinting Food reist momenteel stad en land af om het hergebruik van verspild voedsel met een 3D-printer te promoten. Dinsdag was ze nog in Kroatië en nu bij de Karpendonkse Hoeve.

Of het hergebruik van verspild voedsel met de printer een succes wordt, zal nog moeten blijken. De Karpendonkse Hoeve is het eerste restaurant dat het experiment aandurft.