Jessica onmisbaar voor doven en slechthorenden op het Eurovisie Songfestival

“Geweldig dat dit geregeld is”, vertelt ze enthousiast. Op NPO 1 Extra worden signdancers ingezet, zodat ook de doven en slechthorenden van de liedjes op het Songfestival kunnen genieten. “Je ziet dan de uitzending met daarnaast een signdancer. Het is te vergelijken met de doventolk die je ook ziet bij het journaal.”

Maar wie denkt dat het ‘even’ een liedje leuk uitbeelden is met wat zwierige gebaren, zit er helemaal naast. “Er gaat heel veel tijd in zitten. Onvoorstelbaar veel tijd”, vertelt Jessica. “Je luistert naar de subtiele nuances, maar je moet zo’n liedje ook vertalen naar het Nederlands.”

Dit is Jessica met de clip van IJsland, die eerder al is opgenomen:

'Wat maak ik hier van?!'

Tijdens de eerste halve finale op dinsdag deed ze op de livestream via Youtube onder meer het liedje van IJsland. “Dat moest ik in de voorbereiding wel eerst van het IJslands naar het Nederlands vertalen. Ik vond acht verschillende vertalingen en dacht: ‘wat maak ik hier nu weer van?’”

Ik ben twintig uur per liedje bezig

Gebarentaal is namelijk niet universeel en dus moet een liedje eerst naar het Nederlands vertaald worden, voor er gebarentaal van kan worden gemaakt. “En dan nog is het geen letterlijke vertaling. Het gaat erom dat je creatief bent en de essentie en boodschap goed weet over te brengen.”

Jessica in actie op een festival voor doven en slechthorenden. Foto: Sencity Festival

Bozig liedje

Daarbij draait het ook om mimiek en houding. “Hongarije deed ik dinsdagavond als eerste. Dat was een heel lief liedje. Toen had ik een paar liedjes de tijd om me te voor te bereiden op IJsland, een heel bozig liedje. Dat is wel lastig en daar moet ik me dan ook echt voor afzonderen.” Ze is eigenlijk als een actrice die een bepaalde rol heeft en daar helemaal in opgaat.

Hoop dat dit veel vaker te zien is

Jessica werd horend geboren, maar door een heel heftig verkeersongeluk raakte ze een groot gedeelte van haar gehoor kwijt. Op goede dagen kan ze nog wel wat horen, maar ze communiceert vooral met gebaren en via een tolk. “Daarom duurt het voorbereiden van die liedjes ook zo lang. Ik schat ik dat ik twintig uur bezig ben met een liedje. Maar misschien doen horende tolken er wel veel korter over.”

In totaal begeleidt Jessica dit songfestival drie liedjes, dus zeker zestig uur aan voorbereiding.

Synchroon lopen

Donderdagavond zijn de signdancers dus bij de liedjes te zien op NPO 1 Extra. Echt een flinke vooruitgang dan via een stream. “Dan moesten wij op een livestream tolken en moesten mensen op de tv de uitzending kijken. Dat liep nooit synchroon.”

Nu loopt het zeker synchroon. Jessica krijgt daarbij hulp van een tolk buiten beeld die aangeeft waar ze zijn. Zenuwachtig dat het donderdag voor het eerst ooit is dat dit op Nederlandse tv wordt uitgezonden, is ze overigens absoluut niet. “Nee, ik heb er juist veel zin in en hoop dat dit veel vaker te zien zal zijn!” Zelf strijdt ze met 'Muziektolk hoort erbij' voor toegankelijkheid voor doven en slechthorende bij diverse muziekevenementen. En deze uitzending op tv is volgens haar alvast een goede stap.

Je ziet Jessica donderdag bij het liedje Proud van Noord-Macedonië, direct na Duncan Laurence.

Zo ziet Arcade eruit, door een collega signdancer: