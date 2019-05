Ruim kwart miljoen uitgekeerd aan nabestaanden en slachtoffers spoordrama Oss

De opbrengst van de inzamelactie na het spoordrama in Oss is uitgekeerd aan de slachtoffers en nabestaanden. Dat heeft de Stichting Treinongeval Oss woendagmiddag bekendgemaakt. Het gaat om ruim een kwart miljoen euro.

Kort na het bakfietsongeluk vorig jaar werd online een doneeractie opgezet. In korte tijd werd er precies 263.990 euro opgehaald. Ook op andere manieren kwamen donaties binnen. De getroffen families zijn enorm dankbaar dat ‘heel Nederland heeft meegeleefd.’

Ze hebben aangegeven dat ze het geld het liefst gestort krijgen, zodat ze zelf kunnen kiezen wat hiermee gebeurd. Dat is afgelopen dinsdag gebeurd. Het geld wordt gelijkwaardig verdeeld.

Spoordrama

Bij het ongeluk kwamen vier kinderen om het leven. Hun nabestaanden krijgen allen een zesde van het bedrag. Ook een kind en een begeleidster raakten zwaargewond. Zij krijgen ook allebei een zesde deel.

Deel voor donatieplatform

Niet al het ingezamelde geld is uitgekeerd. De website doneeractie.nl heeft van het ingezamelde bedrag ruim 14.000 euro ingehouden. Dat is overigens wel minder ze normaal zouden doen. De stichting kreeg 60 procent korting. “Dat is een heel mooi gebaar”, zo vindt de stichting.

Bovendien is er nog een flink bedrag opgehaald met een veiling, collectebus in het gemeentehuis en vele andere acties. In totaal blijft er 258.000 euro over, dat wordt verdeeld onder de families.