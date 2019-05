Van brood naar vissen: ondernemer Eduard heeft nu meer tijd voor zijn kinderen

Eduard tussen de aquariums in zijn winkel

Bakkerij is nu aquarium winkel

Eduard (29) wijst naar de ruimte in zijn gloednieuwe winkel in het centrum van Oosterhout. "Kijk daar achter die witte streep begon de bakkerij en stonden allemaal ovens. Voorin was de winkel." Waar tot begin dit jaar vers brood werd gebakken, staan nu overal aquaria met siervissen. De grote passie van voormalig bakker Eduard is nu zijn beroep geworden. De winkel heet heel toepasselijk 'Aquariumgek'.

Een hekel had Eduard niet aan het bakkersvak. Hij bakte alles zelf. Wel was hij bijna altijd aan het werk, maakte meer dan honderd uur per week. Omdat hij een gezin heeft met twee kleine kinderen besloot hij het roer om te gooien. Hij stopte met de bakkerij en begint nu een aquarium winkel. De afgelopen maanden maakten de ovens plaats voor aquaria. Komend weekend wordt 'Aquariumgek' geopend.

Passie

Met de keuze om siervissen in de plaats van broodjes te verkopen, volgt Eduard zijn grote passie. Hij is van kinds af aan gek van aquaria: "Thuis mocht ik van mijn ouders geen aquarium hebben. Maar toen ik op mijn zelf ging wonen kocht ik meteen een groot aquarium van één meter breed."

Bovendien heeft Eduard meer tijd voor zijn gezin. "Als bakker stond ik om twaalf uur s'nachts op en werkte tot drie uur s'middags. Nu sta ik om zeven uur op en heb eerst tijd voor de kinderen."

Koffie

Niet alle sporen van de bakkerij zijn verdwenen. Een tegeltje in de buitenmuur herinnert aan het bijna honderd jaar oude familiebedrijf. In de sierviswinkel staat ook nog een oven. Daarin bakt Eduard nog wat lekkers voor zijn klanten. Voorin de winkel is een koffiehoek waar liefhebbers van aquaria elkaar kunnen ontmoeten. Eduard vindt die gezelligheid erg belangrijk.

Of er nog handel zit in siervisjes? Meer dan je denkt, zegt Eduard. Hij wil de klanten goede adviezen geven en durft ook nee te zeggen als ze iets willen kopen. Met goede service en gezelligheid in de winkel, denkt hij zich te kunnen onderscheiden.