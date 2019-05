Mobiele Eenheid grijpt in na wedstrijd RKC Waalwijk om supportersgroepen uit elkaar te houden

De ME bracht de rust terug in Waalwijk (Foto: Twitter)

De Mobiele Eenheid (ME) heeft zaterdagavond na de wedstrijd RKC Waalwijk tegen Go Ahead Eagles ingegrepen om beide supportersgroepen uit elkaar te houden. De bussen van de supporters uit Deventer werden met stenen bekogeld. Van een van de bussen sneuvelde één ruit.

Volgens een politiewoordvoerder is er niemand gewond geraakt en is er ook niemand aangehouden. "Toen de supporters van Go Ahead Eagles waren vertrokken, keerde de rust terug in Waalwijk", vertelt de woordvoerder.

De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles eindigde in 0-0. De tweede wedstrijd om een plek in de eredivisie wordt dinsdagavond gespeeld in Deventer.

