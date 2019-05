Achter Belgisch lab waar dode mannen werden gevonden zit 'grote, machtige drugsorganisatie'

De politie denkt dat de drie mannen die begin dit jaar stikten in een Belgische drugslab werkten voor een 'grote, machtige' drugsorganisatie die op grote schaal drugs maakt. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in Opsporing Verzocht. 'Meedogenloos', noemde de politie de manier waarmee ze spelen met mensenlevens.

De slachtoffers kwamen uit Eindhoven en Waalre. Het ging om Avik Gasparian (22), Alain Ntwari (25) en nog een derde man (23) van wie de familie niet wil dat zijn naam bekend wordt. Ze kookten speed (amfetamine) in een lab in Hechtel-Eksel (B).

Mishandelingen in Eindhoven

De politie heeft nog meer sporen gevonden die naar Eindhoven leiden. In de nacht van 6 op 7 maart is er een man mishandeld in shishalounge Dejavu aan de Tongelresestraat. En in de nacht van 1 op 2 maart werd een man in elkaar geslagen in een zaak in de Kapitein Pulverstraat in Eindhoven (Woensel).

Een van die slachtoffers van die mishandeling is een man van 35. Hij is de verdachte die dinsdag is opgepakt, samen met een man van 22. Over hem is alleen bekendgemaakt dat hij uit Waalre komt.

Geweld heeft te maken met dat lab

Volgens de politie ging het bij beide mishandelingen mogelijk om intimidatie en bedreiging aan 'iedereen die meer wist' over het Belgische lab. Details gaf de politie niet.

"Een meedogenloze wereld", zei politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk bij Opsporing Verzocht. Hij benadrukte dat de loopjongens een hoge prijs hebben betaald en dat de kopstukken ontkomen.

Bouwmarkt in Best

Er is nog een ander spoor naar de regio. De politie heeft ontdekt dat veel materiaal dat in het lab lag, zoals tuinslangen, emmers en vijverfolie, uit Nederland komt. Het spul is gekocht bij een filiaal van de Hornbach in Best.

Bovendien is het de politie opgevallen dat er in het lab grote kookketels stonden die speciaal hiervoor op bestelling zijn gemaakt door ketelbouwers. De recherche wil weten of er iemand wat meer kan vertellen over die roestvrijstalen ketels.

Hamburgerrestaurant

De recherche probeerde de afgelopen maanden goed in beeld te krijgen wat de drie drugslaboranten de dagen voor hun dood deden. Op donderdag 24 januari vertrokken ze met zijn drieën in een auto uit Eindhoven 'om een weekendje in België te chillen', zeiden ze tegen familie en vrienden. Die avond filmde een bewakingscamera in een McDonalds ze voor het laatst.

Ze gingen vervolgens drugs maken in een pand op een bedrijventerrein. Slapen deden ze tussen de vaten met giftige stoffen.

Op 29 januari kwam er bij de politie in Eindhoven een anoniem telefoontje binnen. Een onbekende man vertelde dat er iets was misgegaan bij het lab en dat er drie doden waren gevallen. De politie zoekt hem nog steeds. Maandag was in Bureau Brabant zijn stem te horen.