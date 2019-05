‘Ik weet niet eens hoeveel het is geworden', RKC-spelers in extase na knotsgekke promotie

"Ik heb net mijn excuses aangeboden aan Fred Grim en Frank van Mosselveld. Alsjeblieft, ontbind mijn contract niet. Want één ding is zeker: ik ga me echt misdragen met dit feest", aldus Mario Bilate na afloop van de knotsgekke promotiewedstrijd. Aanvaller Dylan Seys kon het allemaal op een gegeven moment niet meer aanzien. "Ik ben bij de 4-3 naar binnen gegaan, ik was zo zenuwachtig. Opeens hoorde ik gejuich en ik kon het niet geloven. Ik heb nu hoofdpijn van de ontlading en ook mijn stem is al bijna weg. Maar we gaan dit vieren!"

Tekst gaat verder onder de tweet.

LEES OOK: RKC keert na vijf jaar terug in eredivisie na spektakelstuk tegen Go Ahead Eagles

Wat is de eindstand?

Het ongeloof was bij alles en iedereen ontzettend groot. Zowel bij RKC als tegenstander Go Ahead Eagles. RKC-aanvoerder Henrico Drost kon het ook nog allemaal niet bevatten. "Ik weet het allemaal niet meer. Dit besef ik nog niet. We waren bijna uitgeschakeld en dan valt die bal nog goed. Ik weet niet eens wat de stand is geworden. Dit is echt ongekend. Het zal nog heel gezellig gaan worden."

'Ik heb gescoord, toch?'

Ook Hans Mulder, een van de doelpuntenmakers van RKC, wist na afloop niet meer wat de stand was geworden. "Volgens mij heb ik gescoord, toch?", zegt de middenvelder. "Wat een dag. Als je een wedstrijd wint, dan maar op deze manier. Ik weet echt niet wat er in het laatste kwartier is gebeurd. Dat moet ik allemaal terugzien. Als ik het zo zie, hebben we gewonnen. We hebben hier keihard voor gewerkt. De fans zijn wel de grote winnaars vandaag."

LEES OOK: Zo beleven RKC-fans de krankzinnige promotie van hun club [VIDEO'S]

Bekijk de video en lees verder.

Biertjes drinken

Verschillende spelers stonden de aanwezige media te woord met biertjes in hun hand. "Maar daar hebben we ook recht op", zegt Stijn Spierings, maker van twee goals waarvan eentje in de 94ste minuut. "Ik weet niet wat er gebeurde maar ik schoot hem binnen", zegt hij over zijn belangrijke goal. "De ontlading was ongekend. Als we de wedstrijd toen nog hadden weggeven, was ik gestopt met voetballen. Dit is ongekend en een droom die uitkomt."

LEES OOK:Spelers RKC als helden onthaald door honderden supporters bij thuiskomst in Waalwijk [VIDEO]