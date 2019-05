Bloedheet weekend vol festivals: zo strijden evenementen tegen de hitte

Dit weekend heeft Brabant te maken met tropische temperaturen. Ook puilt de festivalagenda uit met: Intents, Best Kept Secret en Breda Jazz. Alle festivals hebben voorzorgsmaatregelen genomen.

Op Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek worden dagelijks 25.000 bezoekers verwacht voor Best Kept Secret. Bezoekers mogen hun eigen flesje meenemen. Ze kunnen dan bij alle toiletten gratis water halen. Ook verkoopt de organisatie 'fleurige waterflessen', om het drinken van water te stimuleren.

LEES OOK: 'Dit weekend lijkt het alsof we in de tropen zitten'

"We hebben geluk dat we in een heel bosrijke omgeving zitten", zegt Roosmarijn Reijmer, woordvoerder van festivalorganisator Friendly Fire. "Daardoor is er van nature veel schaduw en hoeven we weinig schuiltenten neer te zetten." Daarnaast is vrijwel overal op het terrein zonnebrand te koop. Ook het strand op de camping is mooi aangekleed, voor strandfeesten. "Bovendien letten crowdmanagers erop dat mensen niet te dicht op elkaar staan."

Breda Jazz

Op Breda Jazz, dat donderdag begint, hebben ze te maken met extreme temperatuurwisselingen. "Je ziet een zee van parasols in de binnenstad. Alleen nu staan ze er vooral nog voor de regen", lacht Willem Schoonebeek van de organisatie.Op donderdag is het regenachtig en zo'n 19 graden en regenachtig, op zondag wordt het tropisch.

LEES OOK: Met de pet rond voor het Jazz Festival in Breda: 'Het is gratis maar niet voor niets'

"Het hitteplan ligt klaar, hoor!", vervolgt hij. "De EHBO is extra alert. Ook delen we water uit als het te warm wordt." Dit jaar heeft het festival totaal 22 podia, vier meer dan vorig jaar. "Dat bekent dat het publiek meer verspreid staat. Dat helpt natuurlijk ook mee."

Intents

"We hebben extra overkappingen gemaakt, zodat de tienduizenden bezoekers de schaduw op kunnen zoeken", vertelt Remko Hermans van de organisatie. "In sommige festivaltenten hebben we ventilatoren geplaatst. Ook zijn er extra punten waar je gratis water kunt halen." Ook kun je aan de bar mogelijk extra goedkoop water halen. "Het gaat helemaal goedkomen!"