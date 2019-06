Den Bosch doet definitief niet mee met landelijke wietproef ondanks steun meerderheid gemeenteraad

Burgemeester Mikkers heeft na een gesprek met de vijf coffeeshophouders van Den Bosch besloten niet mee te doen omdat niet genoeg coffeeshophouders achter het experiment staan. Voldoende steun voor de wietproef vanuit de coffeeshophouders was een van de voorwaarden in de motie.

De meerderheid van de gemeenteraad wilde wel meedoen aan de wietproef. De motie was opgesteld door D66 en kreeg steun van VVD, GroenLinks, SP, De Bossche Groenen, PvdA en Leefbaar ’s-Hertogenbosch. Volgens de partijen kan meedoen aan het wietexperiment het ‘failliete gedoogbeleid’ doorbreken. De politieke partijen wilden dezelfde afspraak maken als die Breda eerder maakte over het afdekken van justitiële en financiële risico’s.

Gesprek met coffeeshophouders

Mikkers wees eerder deelname aan het experiment af omdat niet alle coffeeshophouders in Den Bosch mee wilden doen. Tijdens een gesprek donderdagochtend met de vijf coffeeshophouders van Den Bosch bleek wederom dat de coffeeshophouders de wietproef niet verantwoord vonden.

De coffeeshophouders lieten weten dat zij graag toe willen werken naar legalisatie van de levering, inkoop en verkoop van cannabis, maar niet met de tot nu toe opgestelde voorwaarden. Dat heeft onder meer te maken met dat buitenlandse hasj (dat zorgt voor ongeveer een kwart van de omzet) niet verkocht mag worden, dat de terugkeer naar de ‘oude’ situatie vanuit het experiment praktisch onmogelijk is en dat er nog te veel onduidelijkheid bestaat rondom de afbouwfase.

Breda en Tilburg doen wel mee

In Eindhoven ligt ook een motie klaar om de burgemeester over te halen om toch mee te doen aan de wietproef. In Den Bosch en Eindhoven vinden de raadsleden het belangrijk dat de grootste Brabantse steden gezamenlijk optrekken in het bestrijden van de criminaliteit die vaak samengaat met coffeeshops. Breda en Tilburg hebben al aangegeven mee te willen doen.

De coffeeshophouders gaven aan wel benieuwd te zijn naar de ervaringen van het vierjarige experiment in andere gemeentes. Als het toch succesvol blijkt te zijn, willen ze zo snel mogelijk overstappen op de nieuwe werkwijze. Ze pleiten daarom voor een tussenevaluatie.