Meerderheid Bossche gemeenteraad wil wel meedoen aan landelijke wietproef

Via een motie wil de gemeenteraad van Den Bosch afdwingen dat de stad zich toch aanmeldt voor de wietproef. Eerder had burgemeester Mikkers aangegeven dat zijn gemeente dat niet zou doen. De motie is opgesteld door D66 en wordt gesteund door een meerderheid van de politieke partijen.

De motie krijgt de steun van VVD, GroenLinks, SP, De Bossche Groenen, PvdA en Leefbaar 's-Hertogenbosch. Dat is goed voor 25 van de 39 raadszetels. De politieke partijen willen dezelfde afspraak maken als Breda eerder deed. Dat gaat dan over het afdekken van justitiële en financiële risico's.

In Eindhoven ligt ook een motie klaar om de burgemeester over te halen om toch mee te doen aan de wietproef. In Den Bosch en Eindhoven vinden de raadsleden het belangrijk dat de grootste Brabantse steden gezamenlijk optrekken in het bestrijden van de criminaliteit die vaak samengaat met coffeeshops. Breda en Tilburg hebben al aangegeven mee te willen doen.

LEES OOK:Proef met legale wiet: Breda meldt zich officieel als 'belangstellende' bij minister Grapperhaus

In Den Bosch zeggen de partijen dat meedoen aan het wietexperiment het 'failliete gedoogbeleid' kan doorbreken. De Bossche partijen hopen dat dinsdagavond, wanneer de motie wordt ingediend, de burgemeester deze wens van een meerderheid van de raad zwaar laat wegen en dat er voor 10 juni een aanmelding is van de provinciehoofdstad.

Burgemeester Mikkers wees eerder deelname aan het experiment af omdat niet alle coffeeshophouders in Den Bosch mee wilden doen. Bovendien zag hij het niet zitten dat buitenlanders dan niet langer in de coffeeshops terecht zouden kunnen. De raadsleden pareren deze argumentatie dat een meerderheid van de coffeeshophouders wel mee wil doen en dat gemeente er hun eigen regels op na mogen houden en dus buitenlanders kunnen toestaan in coffeeshops.

LEES OOK: 'Legale wietproef is ondoordacht want coffeeshops staan er niet achter', zegt criminoloog