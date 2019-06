Brandweer druk met omvallende bomen, scheurende gevels en omgewaaide bestelwagen

"We zijn van vanochtend een uur of zeven tot ongeveer twee uur volop bezig geweest”, vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. “Het wordt nu pas weer wat rustiger.”

Een specifiek gebied springt er volgens haar niet uit. De meldingen kwamen vanuit de hele regio. Zo viel er in Breda een boom op een woning, in Waalwijk kreeg een kantoorpand ermee te maken en in ’s Gravenmoer viel er eentje op een schuur.

Scheur in gevel

Basisschool De Kleine Akkers in Goirle liep ook stormschade op. Door rukwinden ontstond een scheur van enkele meters in de gevel van het gebouw. De brandweer zette daarop de omgeving rond de school af met lint.



Door de rukwinden ontstond een scheur in de gevel (foto: Stuve Fotografie).



In de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kreeg de brandweer ongeveer 35 meldingen binnen van stormschade. “Dan gaat het met name om bomen die al slecht waren of takken die al los zaten”, zegt een woordvoerder. ‘Dus het valt reuze mee.” Helemaal in vergelijking met dinsdag toen het om honderden meldingen ging.



Bestelbus omgewaaid

Op de N277 in Elsendorp is zaterdagmiddag een bestelwagen van de weg gewaaid. De auto kwam rond half drie tegen een boom terecht. De bestuurder raakte gewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie geeft aan dat de wind mogelijk de oorzaak is van het ongeval.

Recreatiebedrijf Rofra in Valkenswaard heeft ook weer pech. Twee terrastenten zijn op het dak gewaaid. De eigenaar kreeg woensdag al te horen dat er een kanoverbod was. En dat precies nadat het bedrijf de draad had opgepakt na een brand die bijna alle kano's verwoestte.

Er zijn twee tenten op het dak beland (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Niet druk

In Noord-Brabant was het niet druk. Volgens een woordvoerder van die veiligheidsregio kwamen er nog geen vijf meldingen binnen.