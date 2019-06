Autobrand op Witboomstraat in Veen, terwijl oudjaarsavond nog niet eens dichtbij is

Op de Witboomstraat in Veen is zondagnacht een auto in vlammen opgegaan. Volgens ooggetuigen stonden ongeveer honderd mensen naar de brand te kijken.

Het in brand steken van sloopauto's gebeurt in Veen regelmatig aan het eind van het jaar.

Dat dit tijdens Pinksteren gebeurt, zou nieuw zijn.

'Doorgeslagen ondeugendheid'

Volgens oud-burgemeester Fons Naterop is er sprake van 'doorgeslagen ondeugendheid'. Dat zei hij nadat hij tijdens de afgelopen jaarwisseling afscheid nam als burgemeester van de gemeente Aalburg, die opging in de nieuwe gemeente Altena. "Dit zijn echt geen misdadigers, maar mensen die het randje opzoeken. Ze hebben een uitlaatklep nodig."

Ook tijdens de afgelopen eindejaarsperiode gingen er meerdere sloopauto's in vlammen op in Veen, maar volgens de gemeente was er sprake van een 'beheersbare oudejaarsnacht'. "Mede dankzij de goede voorbereiding van en afstemming tussen politie, brandweer en de gemeente."

Dialoog

Marcel Fränzel, de burgemeester van de nieuwe gemeente Altena, riep wel - net zoals zijn voorganger Naterop - op tot dialoog. “Hoe gaan we hier nou mee om in de toekomst?", vroeg hij zich af tijdens de officiële installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden. "Moeten we nou zoveel mensen inzetten en moeten we deze kosten dragen als gemeenschap? Bevolking van Veen, help mij eens om daar goed naar te kijken.”