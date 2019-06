Sportcafé kleurt oranje in Breda, OranjeLeeuwinnnen begonnen aan WK

In Breda is de wedstrijd op vijf schermen te volgen (Foto: Imke van de Laar).

De OranjeLeeuwinnen zijn dinsdagmiddag begonnen aan hun eerste wedstrijd op het WK in Frankrijk tegen Nieuw-Zeeland. In sportcafé Old Dutch in Breda is de wedstrijd op vijf schermen te volgen en er hangt een groot spandoek in de kroeg.

De fans laten nog op zich wachten, want het is erg rustig in Old Dutch. Bedrijfsleider Frazer Lang had het wel een beetje verwacht. "Het is drie uur, iedereen zit nog op het werk. Het is wel erg jammer.”

Het voordeel van deze rustige middag is dat het personeel van Old Dutch zelf de wedstrijd kan kijken. "We moedigen ons team altijd aan.” Lang is erg positief over de Leeuwinnen tijdens het toernooi. “Ik denk wel dat ze deze wedstrijd gaan pakken. Ik denk ook dat ze ver gaan komen voor het kampioenschap.”

Voetbalfans

Voetbalfans Jelle en Nathalie van Zanten hebben vakantie en wilden graag de wedstrijd zien. Zij zitten bij Old Dutch om de OranjeLeeuwinnen te zien voetballen. De verwachtingen zijn hoog. "We gaan deze wedstrijd met 2-1 winnen en de WK-finale winnen de dames van Amerika", zegt Jelle. Nathalie is er nog niet zo zeker van dat Nederland wereldkampioen wordt.

In Den Bosch wordt de voetbalwedstrijd ook op een groot scherm gevolgd.

Kika van Es

Het was nog even spannend of Kika van Es uit Boxmeer zou mee spelen nadat zij tijdens de oefenwedstrijd tegen Australië haar middenhandsbeentje brak en hieraan werd geopereerd. De Brabantse is op tijd fit en staat tegen Nieuw-Zeeland in de basis.

De OranjeLeeuwinnen zitten in groep E met tegenstanders Nieuw-Zeeland, Canada en Kameroen.

