Man giet koeienstront over zichzelf heen en loopt gemeentehuis in Oss binnen: 'Ik ben wanhopig'

Arie den Dekker vindt dat hij als stront wordt behandeld door de gemeente Oss, dus liep hij onder de koeienstront het gemeentehuis binnen. Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat hij zichzelf met mest overgoot. De 53-jarige Ossenaar heeft al langer een conflict met de gemeente, omdat die niet wil dat hij nog langer in de stad woont of overnacht. Hij zou een huis in Enschede aangeboden hebben gekregen, maar dat ziet hij niet zitten. "Ik heb toch niks gedaan?"

“Ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Ik zit helemaal in de shit”, vertelt hij. “Ik ben toch geen dader, maar slachtoffer?!” Hij zwerft naar eigen zeggen nu al twee maanden op straat rond. De zes maanden daarvoor verbleef hij her en der. "Ik wil niet naar Enschede. Mijn familie en kleinkinderen wonen hier."

Den Dekker zegt dat de gemeente Oss hem een huis heeft aangeboden in Enschede. Burgemeester Wobine Buijs vindt het te gevaarlijk om hem nog in Oss te laten wonen of slapen. In zijn oude huis is twee keer brand gesticht. De gemeente en politie zien dit als aanslagen op zijn leven. Het Openbaar Ministerie acht de kans op een nieuwe aanslag ‘zeer waarschijnlijk’.

Verklaring moordzaak

De Ossenaar legde een verklaring af in de zaak Peter Netten. Die werd in juni 2018 vlakbij het huis van Den Dekker doodgeschoten. Dit zou een reden kunnen zijn voor de brandstichtingen. Bij de eerste brand op 13 september dat jaar liep zijn woning slechts lichte schade op. De tweede keer, drie dagen later, brandde zijn huis compleet uit. Zijn honden kwamen daarbij om het leven.



“Ik heb toch niets in brand gestoken of iemand doodgeschoten?”, zegt hij. "Ik ben echt wanhopig. Ik wilde het eventueel nog proberen in Enschede, maar nu zegt de gemeente dat het niet meer doorgaat omdat ik niet akkoord ga met de voorwaarden. Ik moet meewerken aan een psychologisch onderzoek. Maar ik ben toch niet gek?! Geef mij gewoon een huis en laat me verder met rust."

De oud-inwoner van Oss liet al vaker merken dat hij niet eens is met de gang van zaken. Hij gooide in januari ook poep over zich heen. De politie spoot hem toen schoon. Dit keer was er geen politie aanwezig. Wel werd die gewaarschuwd. Den Dekker ging ‘er niet op wachten’ en is weggegaan.