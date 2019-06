Arie mag niet meer in gemeentehuis Oss komen nadat hij stront over zichzelf heen gooide

In de brief, waar Omroep Brabant een kopie van heeft, staat dat Den Dekker de toegang is ontzegd vanwege ‘het beledigen en bedreigen van medewerkers van de gemeente Oss en het verstoren van de openbare orde en veiligheid in het gemeentehuis’. Het verbod geldt tot het einde van het jaar.

"Het is echt niet normaal wat de gemeente doet", zegt hij. "Ze lieten me gisteren weten dat ik vanochtend voor een gesprek kon komen. Ik werd gewoon opgewacht door de politie en gemeentemedewerkers en toen zeiden ze dat ik er niet meer mag komen."

De Ossenaar gooide de mest woensdag voor de tweede keer over zich heen, omdat hij vindt dat hij als stront wordt behandeld. Hij mag van de burgemeester niet meer in Oss wonen, omdat er aanslagen op zijn leven zijn gepleegd. Zij vindt het daarom te gevaarlijk voor hemzelf en de omgeving.

Zijn huis werd in september 2018 twee keer in brand gestoken. Bij de tweede brand wist de man net te ontkomen, maar zijn twee honden overleefden het niet. Hij kreeg in januari een gebiedsverbod van drie maanden opgelegd. Dat verbod is inmiddels opgeheven, maar Den Dekker zegt dat hij nog steeds niet van de burgemeester mag wonen en overnachten in de gemeente.

De gemeente Oss wil niet op de kwestie reageren. "Wij doen nooit uitspraken over individuele personen", zegt een woordvoerder.

Moordzaak Peter Netten

De politie vermoedt dat de aanslagen te maken hebben met de verklaringen die hij aflegde in de moordzaak Peter Netten. Die werd een jaar geleden doodgeschoten, vlakbij het huis van Den Dekker.

