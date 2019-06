Storm in Eindhoven was mogelijk tornado: 'Herplanten bomen gaat jaren duren'

Tijdens de storm die vorige week dinsdag over het land trok was er bij Eindhoven mogelijk sprake van een tornado. Dat zegt MeteoGroup, op basis van filmpjes, berichten en foto's die zijn gemaakt van de storm en de stormschade. In Eindhoven sneuvelden door het noodweer zo'n duizend bomen. De gemeente werkt aan een 'plan van aanplant' om de schade te herstellen.

Maar wethouder Rik Thijs (GroenLinks) zegt dat het onmogelijk is om alle bomen in één keer te herplanten. Het herstel van de stormschade in Eindhoven is een enorme klus, zegt hij. "Eerst gaat de gemeente de schade in kaart brengen en onderzoeken waarom er zoveel bomen zijn gesneuveld. De storm veroorzaakte een enorme kaalslag." De schadepost wordt nu al begroot op 1,2 miljoen euro.

Zorgvuldig

"Bij het herplanten wil de gemeente zorgvuldig te werk gaan", zegt Rik Thijs: "Zo moeten we kijken of het bijvoorbeeld wel zin heeft om bomen te planten in een straat die voor wegwerkzaamheden even later wordt opengebroken."

Behalve de bomen van de laatste storm, zijn er ook nog 400 bomen die herplant moeten worden na een storm in 2018. Alleen de herplant van 1400 bomen gaat al ruim zes ton kosten.

Het herplanten van de bevrijdingsboom die bij de storm is omgewaaid in de Irisbuurt heeft in ieder geval prioriteit, aldus de wethouder. Maar ook dat lijkt eenvoudiger dan het is. Zo moet er overleg komen met de buurt over wat voor boom er terug moet komen en moet er een goede boomkweker worden gevonden die de klus kan klaren.

Onmogelijk

"Het is onmogelijk om alle bomen binnen één jaar te herplanten. Daar hebben we simpelweg de mensen en het geld niet voor", zegt Thijs. Het 'plan van aanplant'moet na de zomer klaar zijn. Het najaar is ook de tijd dat bomen geplant kunnen worden. Een geruststellende mededeling heeft de groene wethouder ook nog: "In Eindhoven staan nog 110.000 bomen en dan zijn de bossen niet meegeteld."