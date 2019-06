Plan voor wijk met huisjes voor 500 arbeidsmigranten, buurt vindt dat een beetje veel

Omwonenden van het terrein in Veghel waar de gemeente Meierijstad een kleine woonwijk voor arbeidsmigranten heeft gepland, worden daarover dinsdag uitvoerig geïnformeerd. Deze week werd bekend dat de gemeente op het voormalige evenemententerrein aan de Knokert honderd kleine huizen wil bouwen waar in totaal vijfhonderd arbeidsmigranten tijdelijk kunnen wonen. Buurtbewoners vinden dat een beetje veel.

Het is voor het eerst dat in Nederland een speciaal wijkje voor arbeidsmigranten wordt gebouwd. Het terrein, dicht bij bedrijventerrein de Amert, ligt in de buurt van de buurtschap Dorshout. De gemeente heeft bewoners deze week per brief laten weten wat het plan is. Daarop wordt wisselend gereageerd. Dinsdag gaan bewoners naar de informatiebijeenkomst om tekst en uitleg te krijgen.

Geen permanente woonwijkjes

De gemeenteraad van Meierijstad heeft vorige week besloten dat er op plekken waar veel arbeidsmigranten werken, extra huisvesting kan komen. Dat kan op het erf van bijvoorbeeld tuindersbedrijven, maar ook op andere manieren.

Eén daarvan is het plan op het voormalige evenemententerrein (bekend van onder meer het Vudelfestival) honderd kleine huizen te bouwen. In elk huis kunnen dan vijf arbeidsmigranten wonen. Dat kan alleen tijdelijk omdat de gemeente geen permanente woonwijkjes wil toestaan.

Het hangt van de situatie af hoeveel arbeidsmigranten er samen op één plek mogen wonen. Volgens wethouder Jan Goijaarts is een aantal van vijfhonderd voor een uitzendbureau rendabel om op die locatie ook bijvoorbeeld beveiligers in te huren. Bij het goedkeuren van de plannen zal de gemeente nadrukkelijk kijken of het aantal arbeidsmigranten in verhouding is tot de omgeving. Dus bijvoorbeeld niet zevenhonderd arbeiders in een dorp met tweehonderd inwoners.

'Aantal arbeidsmigranten niet in verhouding'

Dat is overigens waar de bewoners van Dorshout tegenaan lopen. Zij vinden dat het aantal van vijfhonderd arbeidsmigranten niet in verhouding staat tot het aantal inwoners van hun buurtschap.

Volgens de gemeente is goede huisvesting van arbeidsmigranten, in de praktijk voornamelijk mensen uit Polen, van groot belang om te voorkomen dat ze in handen vallen van huisjesmelkers. Door de woonruimte op één plek te concentreren kan er ook beter toezicht gehouden worden. Uitzendbureaus die de arbeidsmigranten aan werk helpen worden daarvoor het eerst verantwoordelijk.

Volgens Goijaarts kan Nederland niet meer zonder werknemers uit vooral het voormalig Oostblok. Nederland vergrijst en heeft op termijn zelf niet voldoende arbeidspotentieel om de economische welvaart in stand te houden.