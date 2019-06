Man steekt echtgenote dood in huis in Den Bosch

Een man heeft zijn echtgenote doodgestoken in een huis in Den Bosch. (foto: Bart Meesters).

De verdachte meldde zichzelf op het politiebureau. Hij is vervolgens aangehouden. In het huis aan de de Marco Polostraat vond de politie de dode vrouw.



Volgens de buurvrouw gaat het om een gezin met drie kinderen, waarvan alleen hun 15-jarige dochter nog thuis woont. De twee zonen zouden het huis al uit zijn. De politie kreeg rond twee uur 's middags melding van de steekpartij.