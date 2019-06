Onderwereld dreigt weer met aanslag op politieman

De bedreigingen kwamen nadat de politie op 21 mei een drugspand onderzocht in Bergen op Zoom. Volgens BNDeStem maakte iemand daar foto's vanaf de straat van een rechercheur en zette die op sociale media. Daarna gingen op diezelfde sociale media prijzen zijn rond van tienduizenden euro's als beloning voor mensen die een aanslag op hem wilden plegen.

De politie heeft de afgelopen weken drie mensen opgepakt. Ze zijn verhoord en vrijgelaten.

Een rechercheteam zoekt nog naar de herkomst van de bedreigingen. Er zou een groepering achter zitten.

Eind vorig jaar overkwam een andere medewerker van de politie hetzelfde. Ook in zijn geval nam de politie veiligheidsmaatregelen. De recherche ging toen ook praten met de mensen die er meer van wisten. Zo'n 'stopgesprek' is vaak bedoeld om te laten zien dat de bedreiging bekend is en dat de politie mensen in de gaten houdt.

Dat onderzoek loopt nog. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden.