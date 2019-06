Satudarah is en blijft verboden zegt ook het hof

Daarmee volgt het hof in Den Haag de beslissing van de rechtbank in diezelfde stad van 18 juni 2018. De rechters verboden de vereniging en alle chapters toen.

Ook supportclubs Saudarah en Supportcrew 999 blijven verboden omdat ze onderdeel van Satudarah zijn. Dat geldt niet voor Yellow Snakes MC dat mag blijven bestaan.

Drugs en geweld

Net als bij de rechtszaak vorig jaar had het OM in hoger beroep een groot aantal voorbeelden van misdrijven voorgelegd, vooral drugs en geweld.

Dat gedrag van de leden kan de samenleving ontwrichten, is de boodschap van het hof. Ook heeft het hof vastgesteld dat er binnen Satudarah een cultuur bestaat waarbij geweld wordt aangemoedigd en het plegen van strafbare feiten wordt gestimuleerd en gerespecteerd.

Vaag

Satudarah verzette zich tegen het verbod. Ze vonden de voorbeelden die het OM noemde vaag. De advocaten zeiden ook dat mensen in alle vrijheid een club mogen hebben. Ze noemden het een principieel Europees grondrecht waar je niet zomaar aan mag komen.

Net als de rechtbank verwierp het hof die kritiek.

Brabant

Satudarah is in 1990 opgericht in Moordrecht. Het landelijke bestuur zat de afgelopen jaren in Tilburg. In Brabant waren er diverse afdelingen actief: in binnen- en buitenland totaal meer dan 100 afdelingen of chapters.

Satudarah werd sinds ongeveer 2010 steeds vaker in verband gebracht met criminaliteit. Steden als Tilburg begonnen met tegenwerken van de vereniging door onder meer sluiting van panden en het verbod op het dragen van jacks met het logo. Het gevolg is dat de leden zelden of nooit meer zichtbaar op straat zijn.

Het OM heeft vaker gezegd dat een verbod er voor zorgt dat er door deze aanpak steeds minder incidenten zijn en dat verbieden dus effect heeft. Ook de aanpak blijft. "De handhaving gaat door", reageerde het OM vanmiddag.

Meer clubs verboden

Of en wat er van de club nog over is dat is onduidelijk. Kenners hebben er voor gewaarschuwd dat je de clubs zo onzichtbaar maakt, dat het tot versnippering leidt en dat er dus nieuwe kleinere clubs opstaan.

Al tijdens het proces rond Satudarah was al te merken dat de vereniging geen echte honk meer heeft. In de uitspraak wordt de vestigingsplaats Breda genoemd maar dat lijkt vooral te maken te hebben met het advocatenkantoor dat de vereniging verdedigde.

Afgelopen jaren zijn diverse motorclubs verboden: Hells Angels, Bandidos en pas nog No Surrender, dat in Brabant werd opgericht. De meeste processen lopen nog in onder meer hoger beroep. Dat gaat nog wel even duren. Het OM heeft na deze uitspraak van dinsdag al gezegd dat het naar de Hoger Raad wil om ook Yellow Snakes MC verboden te krijgen.