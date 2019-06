Monique vindt eikenprocessierupsen in haar badkamer: 'Ik stond helemaal te griezelen'

Het was geen fijne ontdekking toen Monique maandagmiddag nietsvermoedend haar badkamer binnenliep. "Ik zag harige plukjes liggen op tegels en wist meteen dat het om de eikenprocessierups ging", vertelt ze. "Een stuk of 25 waren het. Zo vies! Ik heb meteen de verhuurder van m'n huis gewaarschuwd."



Door noodweer naar binnen gewaaid

Het is Monique wel duidelijk waar de rupsen vandaan komen. "Hier op de Bronkhorstsingel staan verschillende eikenbomen waar nesten in zitten. Waarschijnlijk zijn die beestjes door het noodweer van de afgelopen tijd door het open raam naar binnen gewaaid. Ik heb geen idee of er nog meer rupsen in huis zijn, maar die badkamerdeur blijft voorlopig dicht. Ik ben er gewoon bang van", huivert ze.



In het pand waar de Udense woont, wonen meer mensen. "Zelf heb ik nog geen klachten, maar ik weet van m'n buren dat hun baby al de symptomen heeft, zoals rode bultjes. Wie weet zitten ze daar ook binnen. Nee, ik word hier echt niet blij van."



De verhuurder nam na het belletje van Monique meteen maatregelen, want dinsdag nog verwacht ze een ongediertebestrijder bij haar thuis. En daar is ze maar wat blij mee. "Vandaag komen ze alles weghalen, gelukkig. Ik kan niet wachten tot ze hier zijn!"



Talloze meldingen van overlast

Brabantse gemeenten worden de afgelopen tijd overspoeld met meldingen van overlast door de eikenprocessierups. Door het onstuimige weer van de afgelopen tijd zijn rupsen en beginnende nesten massaal uit de bomen en van stammen gewaaid. Hierdoor hebben de rupsen én brandharen zich meer verspreid in de omgeving dan anders. Mensen en dieren kunnen klachten krijgen, variërend van huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. Ook kan er een heftige allergische reactie ontstaan.



Het is een grote plaag, de eikenprocessierups.





Bestrijdingsbedrijven hebben het zo druk dat het niet meer lukt om alle rupsen te bestrijden. Plekken waar veel mensen komen, zoals basisscholen, winkelcentra en sportvelden, daar worden de nesten zo snel mogelijk weggehaald. Maar veel mensen die melding doen, krijgen te horen dat er geen maatregelen zullen worden genomen, simpelweg omdat er geen capaciteit voor is.



Bij het speciale meldpunt van Omroep Brabant zijn in korte tijd ruim 1800 meldingen van de eikenprocessierups in onze provincie binnengekomen. De overlast zal waarschijnlijk nog weken aanhouden.



