Buurtbewoners zien komst van arbeidsmigranten in Veghel niet zitten

De honderd bewoners van Dorshout voelen niets voor om vijfhonderd Polen als nieuwe buren te krijgen. "De arbeidsmigranten die vaak tijdelijk werk doen zullen regelmatig wisselen en op die manier hebben we de komende jaren met 7500 vreemden te maken", zegt Jack de Laat.

De Laat nam namens de belangstellenden die op de presentatie waren afgekomen het woord, verder hielt iedereen zijn kaken stijf op elkaar. De bedoeling van de avond was een eerste aanzet om met de omwonenden in dialoog te gaan over de invulling van het plan. De eerste reactie van de buurt is dat ze het hele plan niet zien zitten. Ze willen geen grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in het buurtschap.

Draagvlak

Initiatiefnemer Han van Horen van uitzendbureau Hobij had deze reactie wel verwacht. Hij wil er samen met de gemeente voor zorgen dat het plan voldoende draagvlak krijgt. Dat is ook een belangrijke voorwaarde voor de gemeente om uiteindelijk een vergunning aan het plan te verlenen. Wethouder Jan Goijaarts snapt dat de mensen niet meteen staan te springen bij de plannen voor de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten.

Ook Van Horen, die graag op korte termijn de duurzame tijdelijke woningen voor zijn Poolse uitzendkrachten wil gaan bouwen, had met de reactie van de omwonenden rekening gehouden. "Als er geen draagvlak komt voor het plan, weet ik ook niet hoe het verder moet met het huisvesten van de arbeidsmigranten", zegt hij.

Binnenkort worden de omwonenden opnieuw uitgenodigd om samen met de initiatiefnemers te praten over de plannen.