Tropisch heet in Brabant, warmterecord van ruim veertig jaar verbroken [LIVEBLOG]

18.25

Met deze temperaturen bestraten en glasvezel aanleggen, ga er maar aan staan. Deze harde werkers in Bavel zullen vast wat hebben gepuft en gezucht.

De werkers hadden het best moeilijk (foto: Erald van der Aa).



18.05

Als je naar de Efteling gaat, ben je normaal gesproken met name bij de attracties te vinden. Maar bij duizenden basisschoolleerlingen die in het pretpark waren met 34 graden was de waterkraan erg populair. “Veel water drinken en af en toe een watergevecht. Dan komt het wel goed”, aldus een scholier.



Ook het personeel zorgt ervoor dat de kinderen genoeg vocht binnenkrijgen. “We hebben een Beat the Heat groep opgericht. Die gaan met waterpistolen en flesjes drinken langs de scholieren zodat die niet oververhit raken”, vertelt Carine Vugts van de Efteling.

17.50

Volkel heeft uiteindelijk gewonnen. Het was daar rond kwart over vijf 36,3 graden. Dit was net niet genoeg om de warmste plek van Nederland te worden. Die 'eer' ging naar het Gelderse Hupsel met 36,5 graden. Eindhoven was eerst lange tijd de warmste plek van het land, maar is uiteindelijk niet eens het warmst van de provincie geworden. Daar liep rond kwart over vijf het kwik tot 35,1 op.

17.40

Weer of geen weer, de Eindhovense stadsprediker Arnol Kox is van de partij.

17.30

Eindhoven en Volkel strijden momenteel om de warmste plek van Brabant te worden. Het ene moment is het Eindhoven, dan weer Volkel. In de eerste plaats sneuvelde dinsdagmiddag het weerrecord uit 1976. Toeristen die de stad bezoeken, lijken het hoofd koel te houden. "O, zijn we op de warmste plek op dit moment? Dat wist ik niet." Ze staan in de rij voor een ijsje. "Is dat dé oplossing bij deze hitte?", vraagt onze verslaggever. "Het is een van de oplossingen", zegt de man.



16.50 uur

In stallen met vee kan de temperatuur hoog oplopen. Varkenshouder Jan Poels uit Schaijk gebruikt daarom een techniek om de stallen te koelen. De techniek, waarbij fijne nevel wordt gesproeid, wordt nu veelal gebruikt op festivals en terrassen. "Fijne nevel wordt buiten de stal gesproeid waardoor het binnen in de stal afkoelt. Dat komt doordat de inkomende warme lucht met kleine sproeiertjes in de luchtinlaat geblazen wordt. Zo daalt de temperatuur in de stal met 9 graden. Buiten is het 36,9 graden en binnen is het 27,4 graden”, zegt boer Jan.



Ook in vrachtwagens waarin vee wordt vervoerd kan de temperatuur hoog oplopen. Vanaf maandag geldt daarom een hitteprotocol voor veevervoerders. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat extra controles uitvoeren om te kijken of de regels worden nageleefd.



16.15 uur: 35,2 graden!

16.00 uur

Bij stadsstrand De IJzeren Man in Eindhoven is het sinds dinsdagochtend al druk en tegen drie uur lag het strand vol. Eigenaar Bart Francois is er blij mee. “Er zijn zo’n drieduizend tot vierduizend mensen. Rond elf uur kwamen de mensen binnen.” Veel bezoekers liggen in het water en met een windje is het goed vol te houden. “Woensdag wordt het nog drukker denk ik.”

15.45 uur

De hitte is voor buitenwerkers vaak niet ideaal. Aspergestekers zijn bijvoorbeeld twee dagen eerder gestopt met werken en dakdekkers stoppen al om een uur in plaats van om vijf uur. Maar ook voor mensen die werken op kantoor is het belangrijk rekening te houden met de warmte. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft regels opgesteld om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor kantoormedewerkers:

Als het warmer is dan 26 graden, moet de werkgever na gaan denken over maatregelen.

Als je licht fysiek kantoorwerk doet, mag het niet warmer zijn dan 28 graden.

Doe je intensiever lichamelijk inspannend werk, dan mag het niet warmer zijn dan 25 graden.

15.30 uur

Huisboswachter van Omroep Brabant Frans Kapteijns zegt dat het met deze temperaturen goed is om waterbakken voor vogels weg te zetten. "In steden, dichte woonwijken en nieuwbouwbuurten is het heel erg droog. Alle vogels die in de tuinen hebben behoefte aan water. Niet alleen om te drinken, maar ook om in te badderen."

Verder vinden vogels volgens Kapteijns de warmte helemaal niet erg. Ze gebruiken de zon juist om af te koelen: "Vogels gaan op de grond liggen en zon happen. Zo koelen ze af."

"Vogels gaan op de grond liggen met hun vleugels gespreid om af te koelen", aldus Frans Kapteijns.

15.15 uur

Lekker sporten met dit weer? Veel mensen moeten er niet aan denken, maar toch is het in de sportscholen drukker dan normaal. Zo merken ze bij 040FIT in Boxtel dat mensen vroeger in de middag komen sporten. “Ondanks de warmte buiten komen hier toch nog veel mensen. Als de mensen binnenkomen, zeggen ze ook: ‘Lekker fris hier!’. Bij Club Pellikaan in Breda merken ze dat mensen langer in de sportschool blijven hangen: “In de middag stijgt het aantal sporters, en die blijven dan ook langer hangen. Maar ja, het is hier dan ook gemiddeld 19 graden.”

15.00 uur

Twee militairen raakten tijdens een veldloop van acht kilometer bevangen door de hitte in Oirschot. De militairen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht, dit meldt het ministerie van Defensie. De militaire deden dinsdag mee aan de nationale militaire vijfkamp op de kazerne in Oirschot. Het evenement is na het incident gestopt.

14.55 uur

We hebben een dagrecord te pakken: Het is de warmste 25 juni in ruim veertig jaar. In Eindhoven tikte de thermometer de 34,6 graden aan. Het vorige record lag op 34 graden in Volkel in 1976.

14.40 uur

Volgens Rijkswaterstaat ontstaan er voor vier uur dinsdagmiddag al files, omdat 'mensen eerder weggaan om te genieten van de zon'. "Dinsdagen zijn meestal de drukkere dagen op de weg, maar vanochtend was het een stuk rustiger. Vanmiddag en vanavond zullen we ook niet te veel problemen op de weg gaan zien."

14.25 uur

Het Twitteraccount mooi Woudrichem draagt ook een steentje bij aan het hitteplan.

14.20 uur

Bij ijssalon Intermezzo in Tilburg loopt het sinds twaalf uur storm. "Het is extra druk en de zaak staat vaak helemaal vol. Ik ben zelf vandaag extra komen werken omdat het zo druk is," zegt ijsverkoopster Robin. Volgens Robin zijn vooral de fruitsmaken en yoghurt met kers smaak erg populair met dit warme weer.

Het is druk in de ijszaak Intermezzo in Tilburg (Foto: Facebook).

13.55 uur

Het is misschien wat warm om te fietsen, maar Harry Rebbens is blij dat hij zijn water even kan bijvullen in Schijf: "Fijn die tappunten onderweg met dit weer!"

Harry Rebbens tapt onderweg even goed water bij een tappunt.

13.45 uur

Wegens de hitte wordt het plein pas om 18.00 uur geopend voor de Parade, maar Ron van de Zande zat om twaalf uur al klaar bij het afgezette lint. Hij komt jaarlijks naar het openluchtevenement en las pas dinsdagochtend dat het plein was afgesloten tot de avond. Dat mocht de pret niet drukken, dus Ron is alvast gaan zitten. Hij heeft ook alvast stoeltjes meegenomen voor zijn ouders. "Zij zijn al aardig op leeftijd. Die krijgen het niet voor elkaar om een plekje te regelen. Vandaar dat ik al een paar jaar de moeite neem om dit zo te regelen voor ze."

13.35 uur: 32,5 graden

13.30 uur

Een kwetsbare groep met deze hitte zijn daklozen. Els Keet van Ervaring die Staat in Eindhoven helpt daklozen weer te laten participeren in de maatschappij. "Deze hitte is voor daklozen moeilijk. De stad is extra warm en je moet wel bomen vinden om eronder te kunnen zitten", zegt ze. Keet verwacht dat vooral veel daklozen naar het TU/e Science Park gaan om onder bomen te gaan liggen.

Om de daklozen wat te ondersteunen met deze hitte rijdt de organisatie rond met een elektrische bakfiets om flesjes water uit te delen. "Ook geven we de mensen wat eten waar zout in zit, zodat ze vocht kunnen vasthouden", zegt Keet. "Zelf zou je, als je een dakloze ziet liggen in de zon, kunnen checken of het wel goed met ze gaat. Verder zou je ze kunnen vragen of ze zin hebben in een ijsje."

12.50 uur

De spelers van Willem II trainen dinsdag ook met een aangepast trainingsschema door het warme weer. Het team begint vroeger op de dag met de training. Met water houden de spelers zich koel.

12.45 uur

Den Bosch is klaar voor het driedaags festival Opera op de Parade die dinsdag begint. Over een paar uur stroomt de stad weer vol met duizenden bezoekers die de smaak van opera en klassieke muziek komen proeven tijdens het openluchtevenement Opera op de Parade. De gemeente Den Bosch liet eerder weten dat er warmtemaatregelen gelden voor het festival. Het plein wordt pas om zes uur geopend, terwijl bezoekers normaal 's middags al naar de Parade komen om een goede plek te bemachtigen. Hiermee wil de organisatie voorkomen dat mensen te lang in de zon zitten.

12.40 uur: 31,3 graden

12.35 uur

Het RIVM meldt dat er aan het einde van de dag kans is op smog in het oosten van Brabant. Lokaal kunnen mensen hier last van hebben. Smog door ozon kan leiden tot luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Voor woensdag wordt volgens het RIVM geen smog verwacht.

12.30 uur

De Vijfde Oosterhoutse Trail heeft besloten het evenement van aanstaande zaterdag niet door te laten gaan. Zaterdag wordt het iets minder warm dan dinsdag, namelijk zo'n 32 graden. "Na overleg met de hulpdiensten zijn we tot de conclusie gekomen dat de warmte voor een te groot gezondheidsrisico zorgt. Niet alleen voor de lopers, maar ook voor de vrijwilligers die uren langs de route staan", laat de organisatie weten.

Waarschijnlijk wordt de Oosterhoutse Trail verplaatst naar september.

Vorig jaar was het tijdens de Oosterhoutse Trail zo'n tien graden kouder dan nu. (Foto: Rob van Efferen)

12.00 uur

Bij verschillende basisscholen geldt het tropenrooster. Dit betekent dat de kinderen in de middag vrij zijn of dat er aangepaste activiteiten zijn. Er werden maandag ook al maatregelen getroffen. Toen mochten de kinderen zo veel water drinken als ze wilden en speelden kinderen veelal in de schaduw.

11.55 uur: 30,4 graden

11.40 uur

Lekker afkoelen in het water!

11.15 uur

De GGD waarschuwt voor oververhitting. Klachten die daarbij horen zijn onder meer duizeligheid, misselijkheid en een snelle pols. De GGD raadt iedereen daarom aan om voldoende water te drinken, jezelf koel te houden en op elkaar te letten.

10.45 uur

In Eindhoven is dinsdagochtend de hoogste temperatuur gemeten: 27,8 graden. Volgens metroloog Jordi Huirne van MeteoGroup gaat deze temperatuur snel stijgen en kunnen we dinsdag de 36 graden aantikken.

“In Eindhoven was het vannacht maar 22,9 graden en daarom gaat de temperatuur snel omhoog.” Het warmte dag record komt uit 1976 en komt uit Volkel met 34 graden. “Daar gaan we vandaag makkelijk overheen.”

10.30 uur

Rijkswaterstaat meldt net als maandag dat ze versneld gaan bergen. Bestuurders die langs de weg staan met pech worden meteen geholpen. Ze raden bestuurders ook aan zelf goed voor te bereiden. Zo zeggen ze dat automobilisten voldoende drinkwater moeten meenemen en dat ze een paraplu in de auto moeten leggen. Die biedt bescherming tegen de hitte en de zon als je langs de snelweg stil komt te staan.

10.00 uur

Een woordvoerder van ProRail geeft aan dinsdag ook weer extra maatregelen te nemen tegen de warmte, omdat staal door de hitte uit kan zetten. "Er staan extra storingsploegen paraat om vanmiddag weer langs het spoor te lopen. Mochten er door de hitte storingen ontstaan, dan staan incidentenbestrijders klaar met water voor de reizigers."

09.00 uur

Vakbond CNV roept vrachtwagenchauffeurs zonder standairco op niet te gaan overnachten in hun vrachtwagencabine. Met een standairco kunnen chauffeurs die onderweg overnachten zelf de temperatuur in de cabine regelen.

“Het is slecht slapen in een hete cabine die je niet goed kunt koelen. En een slechte nachtrust heeft een bewezen effect op je concentratie en reactievermogen. Slapen in een snikhete cabine is daarom vragen om ongelukken”, zegt Tjitze van Rijssel, transportbestuurder bij CNV Vakmensen.

06.00 uur

Het was een zwoele plaknacht met temperaturen rond de 20 graden. In Eindhoven werd het zelfs niet kouder dan 22,9 graden.