Warmterecord van ruim veertig jaar oud gaat sneuvelen, oververhitting ligt op de loer [LIVEBLOG]

Warmte houdt aan in Brabant (Archieffoto: Nelleke Kuijten).

Wordt deze dinsdag de heetste 25 juni in ruim veertig jaar tijd? Het zou zomaar kunnen. Rond de middag kroop de temperatuur in Eindhoven al richting de dertig graden en we gaan richting de vijfendertig. Voor heel Brabant geldt code geel. De hele dag kun je in ons liveblog volgen wat de zinderende hitte zoal teweeg brengt.

12.00 uur

Bij verschillende basisscholen geldt het tropenrooster. Dit betekent dat de kinderen in de middag vrij zijn of dat er aangepaste activiteiten zijn. Er werden maandag ook al maatregelen getroffen. Toen mochten de kinderen zo veel water drinken als ze wilden en speelden kinderen veelal in de schaduw.

11.55 uur: 30,4 graden

11.40 uur

Lekker afkoelen in het water!

11.15 uur

De GGD waarschuwt voor oververhitting. Klachten die daarbij horen zijn onder meer duizeligheid, misselijkheid en een snelle pols. De GGD raadt iedereen daarom aan om voldoende water te drinken, jezelf koel te houden en op elkaar te letten.

10.45 uur

In Eindhoven is dinsdagochtend de hoogste temperatuur gemeten: 27,8 graden. Volgens metroloog Jordi Huirne van MeteoGroup gaat deze temperatuur snel stijgen en kunnen we dinsdag de 36 graden aantikken.

“In Eindhoven was het vannacht maar 22,9 graden en daarom gaat de temperatuur snel omhoog.” Het warmte dag record komt uit 1976 en komt uit Volkel met 34 graden. “Daar gaan we vandaag makkelijk overheen.”

10.30 uur

Rijkswaterstaat meldt net als maandag dat ze versneld gaan bergen. Bestuurders die langs de weg staan met pech worden meteen geholpen. Ze raden bestuurders ook aan zelf goed voor te bereiden. Zo zeggen ze dat automobilisten voldoende drinkwater moeten meenemen en dat ze een paraplu in de auto moeten leggen. Die biedt bescherming tegen de hitte en de zon als je langs de snelweg stil komt te staan.

06.00 uur

Het was een zwoele plaknacht met temperaturen rond de 20 graden. In Eindhoven werd het zelfs niet kouder dan 22,9 graden.