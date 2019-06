Brand verwoest bungalow op camping Oisterwijk, geen redden aan voor campinggasten met tuinslangen

"De vlammen kwamen boven de bomen uit", laat een ooggetuige weten. "Het was echt schrikken. (... ) Mijn hond maakte me wakker en toen ik ging kijken zag ik heel veel vuur. Echt gigantisch."

Brandblussers en tuinslangen

Campinggasten probeerden met brandblussers en tuinslangen het vuur te blussen, maar dat lukte niet. Ook de brandweer kon niet voorkomen dat de bungalow verloren ging, maar voorkwam wel dat het vuur oversloeg.

Er zou op het moment dat de brand uitbrak niemand in de caravan zijn geweest. "Nee, die mensen zijn er al een week niet", vertelt een buurman.

Niet de eerste keer

Twee maanden geleden woedde er ook al brand bij Streekpark Klein Oisterwijk. Toen brandden twee caravans compleet uit en raakten twee andere caravans behoorlijk beschadigd.

De nieuwe brand is het gesprek van de dag op het park. Er wordt donderdagochtend volop gespeculeerd. Volgens verschillende mensen 'lijkt het erop dat er meer aan de hand is'. De beheerder wil donderdagochtend niet reageren. "Want de politie moet onderzoek doen en dit is geen goede reclame voor ons."

Er zou aangifte zijn gedaan van brandstichting, maar dit is nog niet bevestigd.

