Meldpunt overlast eikenprocessierups: 3203 meldingen, vooral Tilburg heeft last

Tilburg werd het meest genoemd in de meldingen, namelijk 354 keer. Eindhoven volgt als grootste stad van onze provincie met 285 meldingen, waarna Den Bosch (211), Breda (194) en Oss (170) de top 5 compleet maken.

Bekijk hier alle meldingen:

Ook veel overlast in kleinere plaatsen

Van de dunner bevolkte gebieden valt de omgeving rond Gilze en Rijen op. Daar werden 148 meldingen gedaan. In de regio Best ging het om 145 meldingen, en rondom Meierijstad kwamen 119 meldingen binnen. Andere regios bleven onder de 100 meldingen steken.

Omroep Brabant kreeg naast de meldingen ook enorm veel foto's en verhalen binnen van mensen die overlast van de eikenprocessierups ervaren.

DierenOpvangCentrum Tilburg

Naast het doen van nieuwe meldingen kon er ook gestemd worden op de meldingen van anderen. Dat gebeurde het vaakst, 84 keer, bij het bosperceel naast het DierenOpvangCentrum Tilburg (DOC-T), aan de Wielvenweg. "Het bos wordt normaal gesproken ook als uitlaatgebied voor de honden van DOC-T gebruikt. Echter dit is momenteel niet mogelijk door de aanwezigheid van eikenprocessierupsen. Er zitten behoorlijk wat nesten op het pad langs de rand van het bos maar ook in het bos zelf komen nesten veelvuldig voor", schrijft een melder.

Een vrijwilliger van het centrum bevestigt dit: "Aangezien we hier lopen vanuit het dierenopvangcentrum hebben niet alleen wijzelf als vrijwilligers maar ook de hondjes hier erg veel last van. De gemeente kan op korte termijn niets doen dus kunnen we de hondjes niet de ontspanning van boswandelingen geven die ze zo verdienen."

De opvang laat aan Omroep Brabant weten dat de situatie sinds de melding niet veranderd is: "

De problemen zijn er nog steeds, mensen lopen met bultjes en de dieren kunnen niet naar buiten", aldus een medewerker.

Last van de ogen

In de Bernard Leenestraat, ook in Tilburg, is ook veel overlast. 47 mensen meldden dat, of stemden op een andere melding. "De hele straat staat vol met eikenbomen en deze zijn bedekt met processierupsen. Ze kruipen zelf op de muren en binnen in huis. Volwassenen last van de ogen en de kindjes uitslag en rode bulten in het gezicht", aldus een bewoner.

Rupsen vinden hun weg in de Bernard Leenestraat in Tilburg

Iemand anders vult aan: "Het nest had zich geïnstalleerd op onze voordeur en meerdere processies waren onderweg om zich hierbij te voegen. We hebben al meermaals melding gemaakt bij de gemeente, echter doet de gemeente helemaal niets. De rupsen kruipen op onze gevel waar ze mooi naar binnen kunnen via kleine gaatjes. Onze voordeur gebruiken we niet meer om ze niet weer binnen te krijgen. Ramen kunnen niet open ivm de rondzwevende haartjes. Veel last van jeuk en allergisch gevoel. Gevaarlijk voor onze kleine kinderen van 6 maanden (die alles in haar mond stopt in deze fase) en van 2,5 jaar die de rupsjes wil aaien. Onverantwoord dat de gemeente niet optreedt!"

Bultjes bij het sporten

In het Sportpark aan de Eikendijk in Kaatsheuvel hebben veel sporters last van de rupsen. 33 keer werd aangegeven dat er hinder ondervonden wordt. "Er wordt hier veel gesport en men doet dat in deze tijd van het jaar in korte broek en korte mouwen, waardoor veel overlast is", zo valt te lezen. "Vele sporters hebben last van bultjes" schrijft iemand anders. Het meldpunt mag dan gesloten zijn, de overlast van de eikenprocessierups is duidelijk nog niet voorbij.