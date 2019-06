Maarten van der Weijden vindt Elfstedenkruisje in zijn brievenbus: 'De wereld is mooi'

Cees uit Woudrichem heeft ‘m met liefde naar Waspik opgestuurd: het Elfstedenkruisje dat hij in 1986 kreeg. De oud-deelnemer aan de schaatstocht vindt dat Maarten van der Weijden het kruisje meer verdient dan hij. De zwemmer vond de medaille donderdag in zijn brievenbus.

"Het was mooi zonnig weer en er was maar weinig wind. Het was eigenlijk een makkie. Dus kijkend waar jij mee bezig bent, vind ik dat jou dit kruisje veel meer toekomt”, schrijft Cees in een brief aan de langeafstandszwemmer uit Waspik.

“Ik geef het met heel veel liefde aan je", sluit hij het briefje af, dat hij op maandag schreef. Van der Weijden was die avond klaar met zijn Elfstedenzwemtocht. De zwemmer kwam na 195 loodzware kilometers en drie dagen over de finish in Leeuwarden.

Van der Weijden vindt het ‘enorm bijzonder’. “De wereld is mooi”, schrijft hij op Twitter.

Meer kruisjes

Cees is niet de enige die zijn kruisje graag aan hem weggeeft. John Jansen uit Oosterhout bood eerder deze week ook zijn Elfstedenkruisje aan. “Die beste man heeft daar zelf voor geschaatst, dat heeft hij zelf verdiend. De Elfstedenzwemtocht is ook echt wel wat anders dan de Elfstedenschaatstocht. Waarom moet ik dan zijn kruisje krijgen?”, zei Van der Weijden daar woensdag over.

De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden, de organisatie van de 200 kilometer lange schaatstocht, gaf Van der Weijden geen Elfstedenkruisje na zijn prestatie. De voorzitter gaf aan dat het kruisje alleen bedoeld is voor leden die de tocht op schaatsen volbrengen.

"We hebben veel waardering voor wat hij doet en vinden het prachtig en knap. Maar we kunnen gewoon geen uitzondering voor hem maken. We hebben hier geen kruisje voor en dat kan ook niet, want het kruisje is voor mensen die de tocht geschaatst hebben. Punt", zei Immie Jonkman tegen Omroep Friesland.