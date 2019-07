Jongeren hebben gewerkt met chroom-6 aan hangcontainers in Tilburg

Op drie containers in de gemeente Tilburg is de kankerverwekkende stof chroom-6 gevonden. De containers worden gebruikt als hangplekken. Jongeren en jongerenwerkers die een van de containers hebben opgeknapt en bewerkt, hebben daarbij mogelijk gezondheidsrisico's gelopen. Dat zegt het Tilburgse college van burgemeesters en wethouders.

De containers werden geplaatst in de Reeshof, (Rijperkerkstraat), Berkel-Enschot (Berkelseweg) en in Groenewoud (Reigerstraat). Die in Groenewoud werd niet meer gebruikt door jongeren en is weggehaald.

Alleen jongeren die in 2014 werkten aan de container in de Reeshof is gevraagd om mee te werken aan een gezondheidsonderzoek. De gemeente hoopt dat in september de resultaten van dit onderzoek naar de risico's bekend zijn. De werkzaamheden aan de andere twee lijken volgens het college geen risico's te hebben veroorzaakt. Het bewerken gebeurde in de buitenlucht.

De jongeren die geklust hebben aan de container in de Reeshof, zijn woensdag geïnformeerd. Voor hen is ook een speciaal nummer opengesteld. Anderen die zich zorgen maken of vragen hebben kunnen bellen met 14013.

Kant en klaar

Er zijn dit jaar nog andere jongerenontmoetingsplekken geplaatst in Tilburg. Deze zogenaamde 'JOP's ', zijn in kant en klare vorm aangeschaft en zijn niet door jongeren bewerkt.

