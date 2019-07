Aangifte burgemeester Den Bosch tegen lekken naar de media uit besloten vergadering songfestival

Het lekken van informatie uit een geheime vergadering is een strafbaar feit. Dinsdag vond er een besloten raadsvergadering plaats. Er zijn toen met de raad afspraken gemaakt over de communicatie en is besloten dat de geheimhouding stopt op 10 juli om 12.00 uur. Dat is het moment dat het bidbook van de gemeente Den Bosch kandidaatstad voor het Songfestival, officieel is ingediend.

Het feit dat informatie uit de geheime raadsvergadering in de openbaarheid is gebracht is een zeer kwalijke en betreurenswaardige zaak, aldus de burgemeester.

24 uur de tijd gegeven

Afgelopen donderdag heeft de burgemeester alle deelnemers aan de besloten raadsvergadering via een mailbericht, 24 uur de gelegenheid gegeven om informatie te verstrekken over de wijze waarop geheime informatie in de openbaarheid is gebracht. Zijn oproep was gedaan om een aangifte te voorkomen.

Vrijdag is gebleken dat ook de mail en tijdstip van verzending bekend is bij de media. Voor burgemeester Mikkers is deze gang van zaken onacceptabel en hij heeft daarom vrijdagmiddag direct aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie beslist over eventuele vervolging.

