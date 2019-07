Hanneke en Maurice trouwen met 16.000 getuigen: 'We wilden geen standaard bruiloft'

Alle clichés werden uit de kast getrokken. De twee stapten letterlijk in het huwelijksbootje: in een nagebouwd houten schip voeren ze door het publiek. En natuurlijk waren er ringen en hartjesballonnen. Bij de kus gingen de festivalbezoekers uit hun dak.



Uniek

De twee zijn al zeventien jaar samen. "We wisten nooit hoe we wilden trouwen. Een standaard bruiloft wilden we niet. Dit is zo uniek! Het is gewoon geweldig", vertelt een glunderende Hanneke. De tortelduifjes zijn vaste bezoekers van het jaarlijkse muziekfestival op het Chasséveld. "We komen hier al vijf jaar. Het is een heerlijk feestje. Dit voelt als thuiskomen."



Toch kennen de twee elkaar heel ergens anders van. Hanneke woonde in dezelfde flat als de neef van Maurice. Tijdens carnaval liepen Hanneke en Maurice elkaar via die neef tegen het lijf. "De vonk sloeg over", lacht Hanneke.



'Hersenen van een walnoot'

De kinderen van het stel waren niet zo'n van fan het idee. "Ze vonden het een beetje raar", lacht Maurice. "Volgens de oudste moet je de hersenen van een walnoot hebben om dit te kunnen doen."

Grootste bruiloft

Het muziekevenement Breda Live bestaat dit jaar elf jaar. Daarom kwam de organisatie met een ludieke actie. Bezoekers konden zich opgeven om te trouwen op het podium.



LEES OOK: Trouwen voor 15.000 man publiek: het kan tijdens Breda Live

“In de afgelopen tien jaar zijn er heel wat liefdesverhalen ontstaan op Breda Live. Van eerste ontmoetingen, tot een huwelijksaanzoek en van een eerste kus, tot een vrijgezellenfeest", zei Ellen Hendrickx van Bodevents eerder tegen Omroep Brabant. "Wij als organisatie smullen van deze verhalen en we vonden dat het tijd werd om iets met deze Breda Love Stories te doen."