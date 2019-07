Over de kop met bruidsauto, tand kapot, nachtje in cel: deze huwelijken waren wel héél bijzonder

Debby en Ruud uit Den Bosch kregen maandag op hun 'grote dag' de schrik van hun leven. Tien minuten nadat ze elkaar het jawoord gaven, sloeg de trouwauto met het kersverse echtpaar over de kop. Dat gebeurde op de Treurenburg in Den Bosch. Gelukkig raakte niemand gewond en bleef ook de trouwjurk ongehavend, maar het ongeval trok wel veel bekijks. Het leverde een trouwfoto op die zeker weten nog niemand aan de muur heeft hangen.



Over belangstelling hadden Hanneke Jansen en Maurice Endepoel zaterdag ook niet bepaald te klagen. Zij gaven elkaar het jawoord op het podium van Breda Live. Ten overstaan van …zestienduizend getuigen. Het stel had gereageerd op een oproep van de organisatie, die ter gelegenheid van de elfde editie van het evenement iets geks wilde doen. Nou, hiervoor waren Hanneke en Maurice wel te porren.



Dubbel pech

In 2017 bewees een bruidegom een echte pechvogel te zijn. De auto waar hij met zijn bruid inzat, botste op de Visstraat in Den Bosch tegen een beweegbare paal. Voor de bruidegom was het ongeluk een déjà-vu. Tijdens zijn vrijgezellenfeest op 12 februari was de auto waarin hij zat ook al betrokken bij een ongeluk. Hoeveel pech kun je hebben?



Dat dacht Denise Schiedon ook toen in september 2017, uitgerekend op haar trouwdag, een deel van een van haar voortanden afbrak tijdens het eten van een broodje. De schrik die zaterdagochtend zat er goed in bij de Udenhoutse. Hoe kreeg ze een tandarts zover om haar snel te helpen?

Er moest immers getrouwd worden en er stond nog een bruidsreportage op de rol. Een tandarts uit Tilburg zorgde er - kosteloos - voor dat Denise die stralende lach niet meer van haar gezicht kreeg.

Denise in de stoel bij de tandarts.

Huwelijksnacht in cel

Een man uit Mierlo zal tijdens zijn huwelijksnacht, vier jaar geleden, hoogstens als een boer met kiespijn hebben gelachen. Hij moest die namelijk doorbrengen achter tralies. De kersverse bruidegom was opgepakt nadat hij twee agenten zou hebben mishandeld. Die waren poolshoogte komen nemen, omdat er op het bruiloftsfeest te veel geluidsoverlast werd veroorzaakt. De inwoner van Mierlo dacht dat een beetje herrie wel mocht vanwege de Kennedymars, maar daar wilde de politie niet van weten.

Een jaar eerder ging het reeds overdag mis. Op het Raadhuisplein in Drunen brak die middag een vechtpartij uit bij het gemeentehuis. De problemen ontstonden na de ceremonie. Een man of tien was erbij betrokken. Gelukkig raakte niemand gewond. De bruid zou na het incident in haar mooie jurk en op hoge hakken zijn gevlucht.

Waterleiding gesprongen

Dat zal een bruidspaar in Helmond, in augustus 2013, mogelijk even overwogen hebben. Het was namelijk even behelpen tijdens hun huwelijksfeest. Vlak voor zalencentrum De Koning waar de bruiloftspartij plaatsvond, was een waterleiding gesprongen. Anderhalf uur lang kwam er geen water uit de kraan. En dat is best lastig bij het spoelen van glazen en het doortrekken van het toilet.



Het kan nog erger: de huwelijksdag van Ellen uit Someren met haar Turkse vriend, in 2015, werd één grote chaos. Volgens het tv-programma 'Buitenlandse Bruiloft' kwam haar aanstaande veel te laat opdagen, verscheen haar familie met vertraging bij de fotosessie en kwam de helft van de gasten niet naar het feest.



Troost je, aanstaande echtparen: meestal gaat het goed op een trouwerij. Dat biedt overigens geen garantie voor levenslang geluk.