Ambulanceverpleegkundige ontsnapt aan de dood: belager moet worden opgenomen

Een ambulanceverpleegkundige is vorig jaar december in Heeze ontsnapt aan de dood. Een man uit dit dorp was hem te lijf gegaan met een mes. Volgens de rechtbank in Den Bosch was er sprake van een poging tot doodslag, maar omdat de man tijdens het incident in een psychose verkeerde, is hij volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Om die reden hoeft de inwoner van Heeze niet de cel in; hij wordt wel voor een jaar opgenomen in een psychiatrische instelling.



Ook financiële gevolgen

Ook moet hij de ziekenbroeder een schadevergoeding van 5000 euro betalen en 3300 euro overmaken voor een nieuwe ruit van de ambulance. Hij had die met een schoenenrek uit het huis kapot geslagen. Datzelfde rek had het slachtoffer even hiervoor nodig om te voorkomen dat de man hem met een mes in borst of buik kon steken.

De ambulanceverpleegkundige was op een melding vanuit een huis in Heeze afgekomen. Ze werden binnengelaten door een vrouw. De man, die nu veroordeeld is, was ook in het huis. Hij reageerde agressief in de richting van de verpleegkundige en de chauffeur van de ziekenwagen. Plotseling rende de man naar de keuken en pakte hij een mes. De hulpverleners wilden er vandoor gaan, maar een van de twee had de pech dat hij uitgleed. Daarop begon de man op hem in steken. Het slachtoffer wist het gevaar af te weren met een schoenenrek en werd door zijn collega weggetrokken.



Gevaar blijft bestaan

Uit onderzoek van een psychiater en een psycholoog bleek dat de inwoner van Heeze leed aan een posttraumatische stressstoornis, opgelopen door een trauma in zijn jeugd. Tijdens het incident was hij in een andere wereld en had hij zichzelf niet meer onder controle. Omdat er een reële vrees bestaat dat de man ook in de toekomst gevaarlijk is voor anderen, besloot de rechter hem een behandeling in plaats van een celstraf op te leggen.