Na bonje bij OM moest nieuwe baas van buiten komen: geen nieuwe 'Breda-boys' meer

Het openbaar ministerie in Zeeland-West-Brabant heeft een nieuwe baas: Margreet Fröberg. Het is iemand die nooit eerder bij het OM in de stad heeft gewerkt. Dat was een wens die sterk leefde in Breda, nadat de vorige baas met bonje was opgestapt.

Fröberg is 53 jaar en gaat op 19 augustus aan de slag. Ze werkt sinds 1997 bij het OM en is begonnen in Arnhem. In 2006 ging ze naar het ressort-parket, dat hoger beroepszaken voorlegt aan het hof. In de Gelderse hoofdstad werd ze in 2010 afdelingshoofd voor de vestiging Arnhem-Leeuwarden.

Sinds 2013 werkte ze bij het OM in Oost-Brabant als hoofd onderzoeken. Daarna ging ze in 2017 naar Den Haag, het parket-generaal waar ze diverse functies had en nu waarnemend hoofdofficier is.

Verziekte sfeer

Fröberg volgt hoofdofficier Bob Steensma op die er tijdelijk zat na het plotseling vertrek van Charles van der Voort, november vorig jaar. Van der Voort besloot zelf op te stappen na kritiek op zijn functioneren. Een intern onderzoek bracht een verziekte sfeer aan het licht. Nogal wat medewerkers ergerden zich aan zijn soms eigengereide optreden en vonden hem bot.

Daar tegenover stond een groep medewerkers, officieren van justitie maar ook politiemensen en advocaten, die hem op handen droegen. Ze waren enthousiast over zijn prominente rol als crimefighter en zijn stevige mediaoptredens.

Van der Voort werd beschouwd als iemand van de zogenoemde 'Breda-connectie', ook wel de 'Breda-boys' genoemd. Topmensen binnen het OM die elkaar kennen uit de tijd dat ze samenwerkten op het kantoor in Breda. Ze noemen zichzelf gekscherend ook wel de 'Brabantse maffia'. In het maandelijks overleg van hoofdofficieren ('de groepsraad') waren vorig jaar 8 van de 17 OM-topmensen die in Breda hadden gewerkt.

Volgens insiders zouden ze teveel overkomen als een hechte vriendenclub en niet als professionele collega's.

'Van buiten'

Volgens ingewijden is er op het hoofdkantoor in Den Haag op gehamerd dat de nieuwe baas echt iemand 'van buiten' moet zijn. Iemand die nog nooit in de Baroniestad had gewerkt.

Dat is ook het geval bij de waarnemend hoofdofficier. Dat wordt Jeroen van Berkel (50) Ook hij is voorgedragen door de OM-top in Den Haag en ook bij hem heeft minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie vrijdag ingestemd.

Van Berkel begon in 2001 bij het OM in Den Bosch en is sinds 2011 werkzaam in Amsterdam als rechercheofficier. Van Berkel gaat op 1 oktober aan de slag in het hoofdkantoor in Breda.

Landelijke crisis

De crisis in Breda lijkt onderdeel van een structureel probleem bij het OM. Er is geen direct verband maar er is op meer plaatsen in de organisatie gedoe. De commissie Fokkens onderzocht een liefdesrelatie in de justitietop en concludeerde in april dit jaar dat er 'gebrek is aan ethisch leiderschap'. Personeel heeft dringend behoefte aan een open en veilig werkklimaat bij het OM.