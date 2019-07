Treinen tussen Tilburg en Den Bosch rijden weer na dodelijk ongeluk met fietser

De stremming was rond halftien opgeheven, waarna het treinverkeer op gang kwam. Er hebben na het ongeval wel snelbussen gereden tussen Tilburg en Den Bosch.



Problemen tussen Boxtel en Eindhoven

Op een ander traject in Brabant is er nog wel sprake van verstoord treinverkeer. Door een wisselstoring ontstond er vertraging tussen Boxtel en Eindhoven. Ook rijden er voorlopig minder treinen. Deze situatie zal tot ongeveer kwart over tien gaan duren.











Eerder op de dag hadden ook mensen die wilden reizen tussen Breda en het station Tilburg Universiteit pech: hier reden als gevolg van een ongeluk enige tijd geen Sprinters.