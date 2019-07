Nadat er cocaïne was ontdekt moest Puijfelik Recycling dicht, na een jaar gaat het hek weer open

Een jaar na de gedwongen sluiting is dinsdag Puijfelik Recycling weer open. Het bedrijf werd gesloten nadat er cocaïne was gevonden in een container. Een ambtenaar van de gemeente deed dinsdagmorgen het slot van de hekken. "Ik heb vannacht slecht geslapen", zegt directeur Andries van Puijfelik. "Het is toch een spannende dag."

De vader van Andries is veroordeeld voor de vondst van cocaïne op het recyclingsbedrijf in Oosterhout. De twee directeuren van het bedrijf, zoon Andries en zijn neef Jaimy, zijn niet veroordeeld en dus onschuldig zoals ze zelf ook altijd gezegd hebben.

De douane had destijds 40 kilo coke in de container gevonden. Er is toen een paar gram teruggeplaatst en de container is gevolgd. De container werd naar Oosterhout vervoerd waarbij de politie volgde wie de drugs ophaalde. Het was dus een val om de drugshandelaar te betrappen. Dat bleek de vader van Andries te zijn.

Zijn zoon heeft het altijd erg onrechtvaardig gevonden dat hij onschuldig was aan drugshandel, maar dat zijn bedrijf een jaar gesloten werd omdat de bewuste container op zijn bedrijf stond. "Er is 10.000 ton papier verrot. Het is pulp geworden. Ik kan er niks mee. Sterker nog het kost me een vermogen om het af te voeren."

Andries was dinsdagmorgen blij om weer vrij rond te lopen op zijn bedrijf dat verder zal gaan onder de naam Recycling Continue. "Veel klanten zijn afgehaakt toen er een associatie was met drugs", legt Andries uit. "Ik ben trots als ik rondloop en ons mooie bedrijfspand zie met de overkapping, maar het doet pijn als ik kijk naar de rotzooi die er na een jaar ligt. Het is een heel dubbel gevoel."

Eerder schatte Andries de schade op bijna drie miljoen euro. "Ik moet 220 euro betalen voor iedere ton die ik afvoer en daarnaast heb ik ooit betaald om dit papier op te kopen. Ik ga de gemeente Oosterhout verantwoordelijk stellen. Tot die tijd ga ik handelen op het stukje grond waar geen verrot papier staat."

Het terrein is dinsdag gekeurd en op wat kleine punten na bleek het bedrijfsterrein in orde. "Wat brandblussers waren een jaar niet gekeurd. Sommige balen papier bleken omgevallen maar dat komt allemaal in orde zodat Recycling Continue woensdag weer gewoon vooruit kan."

Andries heeft ondanks het gevoel van onrecht ook een dankbaarheidsgevoel naar de gemeente Oosterhout. Het afgelopen jaar heeft de gemeente met camera's en warmtesensoren in de gaten gehouden of er geen broei of brandje zou ontstaan. "Ik was erg bang voor brand, dan was ik nog verder van huis."