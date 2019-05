Wegrottend papier bij drugsloods Oosterhout, exploitanten vragen rechter weer om oplossing

De cokevondst was op 8 januari 2018, verstopt in de dwarsbalken van een zeecontainer die daar net was aangekomen. De sluiting was op 17 juli.

Andries en Jaimy spanden daarna een rechtszaak om weer op het terrein van hun papierhandel te mogen komen. Die eerste rechtszaak verloren ze. Donderdag deden ze een nieuwe poging bij de rechtbank in Breda, omdat het water ze tot aan de lippen staat.

"We zijn totaal onschuldig aan de cocaïnezaak’, zei Andries. Het was zijn vader Adrie van P. die voor 4,5 jaar de cel in draaide. En niet Andries en Jaimy.

Zakje papiersnippers

Andries liet de rechters een plastic zakje zien met een monster dat hij had opgeraapt op zijn terrein. "Regen, kou, zon. De bovenste balen staan continu in de regen. En onderop loopt het water niet meer weg. Welke papierhandelaar heeft hier interesse in? Alle vezel is er uit!"

"Afvoeren en opruimen kost 2,8 miljoen euro, heeft de gemeente becijferd", zegt advocaat Wolf donderdag. Hij sprak namens de eigenaar van het terrein, buurman Van Wanrooy Vastgoed, bekend van het transportbedrijf. Dat bedrijf is ook gedupeerd door de beschimmelde papierpulp. Bovendien heeft Puijfelik Recycling een huurachterstand.

Overigens is de oprichter van dat transportbedrijf zelf ook verdachte in een grote drugszaak die nog loopt. Maar voor zover bekend heeft die zaak van buurman Puijfelik hier niks mee te maken.

Drugslab

Andries was donderdag zelf nog een paar keer aan het woord. Hij vergeleek de sluiting van zijn zaak met het drugslab in Roosendaal van begin dit jaar. Daar was het een woonhuis dat negen maanden dicht moest van de gemeente met bewoners als verdachte. In Oosterhout gaat het om 12 maanden zonder bewoners en met exploitanten die geen verdachte zijn. Andries vindt het onrechtvaardig dat ze in Oosterhout nog harden worden gepakt dan op andere plekken.

Andries probeert zijn bedrijf intussen overeind te houden door papier op te kopen en door te verkopen. In juli als de maatregel voorbij is, mogen ze weer hun terrein op, in de hoop dat ze de boel weer kunnen oppakken. "Met liefde en plezier!", verzekerde hij de rechter.

De rechtbank doet binnen zes weken uitspraak, of eerder als het nodig is. Dat betekent dat er een uitspraak is net voordat de neven weer aan de slag mogen gaan met de papierberg.