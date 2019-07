Bouw van nieuw Theater aan de Parade kan gewoon doorgaan, gemeente Den Bosch wint kort geding

Vier architectenbureaus die een nieuwe aanbestedingsprocedure willen voor het nieuwe Theater aan de Parade in Den Bosch, kwamen te laat in actie. Zij zijn woensdag door de rechter niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de bouw van het nieuwe theater door kan gaan zoals gepland.

In februari besloot de gemeente Den Bosch dat het Amsterdamse architectenbureau NOAHH de plannen mag tekenen voor het nieuwe Theater aan de Parade. Vier andere bureaus visten toen achter het net. Dat zijn architectenbureau Frits van Dongen, de AMA-groep, MVRVD en Kraaijvanger Architects. Die bureaus hadden ruim twee weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Dat hebben ze toen niet gedaan.

'Niet goed aangepakt'

De Rotterdamse advocaat Bert van Mieghem kwam een paar maanden geleden namens de architecten echter met een brief waarin staat dat de gemeente de zaken niet goed heeft aangepakt. Volgens de advocaat zou het ontwerp van het nieuwe theater opnieuw aanbesteed moeten worden.

Volgens Van Mieghem is het onontkoombaar dat er een groot verschil is tussen de eerste schetsen die NOAHH voor het nieuwe theater heeft gemaakt en het definitieve ontwerp. Dat komt volgens hem door het bestemmingsplan dat regelt wat er aan de Parade gebouwd mag worden.

'Plan mag niet meer veranderen'

Volgens de gemeente Den Bosch hebben de vier bureaus zich op het bestemmingsplan van 2013 gebaseerd maar moet er worden uitgegaan van het concept ontwerpbestemmingsplan 2019. Dat plan moet nog wel worden vastgesteld. Volgens de regels mag een plan ná de aanbesteding niet meer veranderen. Het is dus niet toegestaan een eenmaal uitgekozen architectenbureau een heel ánder ontwerp te laten maken.

Bij een 'wezenlijk verschil' moet er opnieuw worden aanbesteed, zegt ook de BNA, de Brancheverenigng van Nederlandse Architectenbureaus. Het definitief ontwerp is er nog niet. Maar Bert van Miechem en zijn vier klanten zijn ervan overtuigd dat Den Bosch juist bij deze regel de fout in is gegaan.

'Te laat'

De rechter concludeert dat de architectenbureaus te laat zijn met dit kort geding. Volgens de regels hadden ze na de voorlopige gunningsbeslissing twintig kalenderdagen de tijd om bezwaar te maken of een kort geding aan te spannen. Dit is niet gebeurd.

De architectenbureaus voerden weliswaar aan dat de gestelde gebreken aan de aanbestedingsprocedure pas na het verstrijken van de bezwaartermijn bij hen bekend zijn geworden, maar dat is volgens de rechter niet zo. Dit had een redelijk geïnformeerde inschrijver kunnen begrijpen, aldus de rechter die verder dan ook geen reden om de gunning aan de Amsterdamse architectenbureau NOAHH ongedaan te maken.

'Aan de regels gehouden'

De Bossche wethouder Huib van Olden zei eerder al dat de gemeente zich aan de regels had gehouden. Ieder bureau dat deelnam aan de aanbesteding heeft 50.000 euro gekregen.

De nieuwe schouwburg in Den Bosch zou in 2023 de deuren moeten openen.

