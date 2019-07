Eikenprocessierupsen blijven voor overlast zorgen: 'Nesten vol haren kunnen uit bomen waaien'

“Alle reden dus om alert te blijven. Ook al lopen de rupsen dus niet meer in processie rond”, geeft Van Vliet aan.

Nu de temperatuur weer gaat stijgen, neemt het risico op overlast volgens Van Vliet juist weer toe. Hogere temperaturen gaan namelijk vaak gepaard met onweersbuien en wind. “En wanneer nesten bomvol met haartjes uit bomen waaien dan kunnen die haartjes opnieuw voor jeuk en irritatie zorgen. Ze blijven namelijk actief”, legt hij uit.

Waarschuwing Galders Meren blijft van kracht

Iets wat ook de gemeente Breda weet. Daarom blijft de waarschuwing om niet te gaan zwemmen bij de Galderse Meren vanwege de eikenprocessierups van kracht, zo laat een woordvoerder van de gemeente woensdag weten.



Het bestrijden van de rups blijft volgens haar ‘vechten tegen de bierkaai’. Reden dus om nog altijd te waarschuwen. Eind juni raadde de gemeente Breda bezoekers ook al af naar de Galderse Meren te komen omdat de kans ‘ontzettend groot’ was dat mensen last konden krijgen van bultjes door de harige beestjes.

'Overlast gaat niet meer weg'

Met die overlast zullen we volgens het kennisplatform overigens rekening moeten blijven houden. “Die gaat niet meer weg”, legt Van Vliet uit. “Zo zie je bijvoorbeeld dat oude nesten van vorig jaar ook nu weer problemen geven door de achtergebleven haartjes."

Het blijft volgens hem dus zaak de nesten weg te halen. Maar daarvoor is de bestrijdingscapaciteit te klein. “Bestrijders zitten nog tot in september vol”, stelt hij. “Blijf dus alert wanneer je gaat zwemmen bij plassen of wanneer je bijvoorbeeld gaat fietsen.”

Gevaar komt niet alleen van boven

Het gevaar komt volgens Van Vliet overigens niet alleen van boven. Uit de nesten in bomen dus. “Toen het in juni zo warm was, zijn de eikenprocessierupsen namelijk onder bomen in de grond gekropen. Pas dus ook daarvoor op wanneer je je handdoek onder een boom legt of wanneer je je tentje opzet.”

Het Kennisplatform Eikenprocessierups geeft op haar website antwoord op de meest gestelde vragen in verband met de eikenprocessierups.