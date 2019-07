Vogels, eekhoorntjes, egels: om al deze dieren op te vangen moet vogelasiel Someren fors uitbreiden

De laatste horde was de Raad van State een paar maanden geleden. Pluimveehouders in de buurt hadden bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van het vogelasiel. Maar de Raad van State gaf het asiel gelijk. Nu ligt de weg open om de opvangcapaciteit flink te vergroten. Als het nieuwe deel van het asiel klaar is, kunnen er ieder jaar maximaal 5000 dieren terecht. Het is een investering van ruim 260.000 euro.

Drukke tijd

Dat de nieuwe volières hard nodig zijn, merkt het asiel vooral in deze tijd van het jaar. "Vanaf eind mei tot en met augustus komen er veel jonge dieren binnen", zegt voorzitter Wil Kregting. "Deze dieren kunnen vaak niet zelfstandig eten en dus hebben onze vrijwilligers het daar erg druk mee."

De dierenambulance komt de ene lading dozen na de andere brengen. De patiënten zijn eekhoorntjes, egels, tortelduiven en gierzwaluwen. "Die zijn onder de dakpannen vandaan gevallen door de warmte", zegt Kregting. "Het is erg tijdrovend om een gierzwaluw te voeren, want ze doen hun snavel niet open."

Deze oehoe is een vaste bewoner bij het vogelasiel in Someren

Bouw duurt maanden

De nieuwe volières zijn niet zomaar gebouwd. Eerst moet er een flink stuk bos gerooid worden. "Deze bomen moesten al langer gerooid worden, want ze zijn gevaarlijk voor het asiel. Ergens anders gaan we weer bomen planten ter compensatie", zegt Kregting.

Het asiel zit nu nog op het terrein van camping De Somerense Vennen, maar krijgt straks ook een eigen ingang. De bouw van de nieuwe volières zou dit najaar klaar moeten zijn. Het vogelasiel gaat dan ook vogels uit Eindhoven opvangen, die nu nog helemaal naar het andere vogelasiel in Zundert gebracht moeten worden. Dat asiel overweegt een opnamestop.

LEES OOK: Vogelrevalidatiecentrum Zundert overweegt opnamestop: 'Het is sappelen'

Meer geld en vrijwilligers

Maar het grotere asiel in Someren stelt de huidige groep vrijwilligers ook voor een uitdaging. "We hebben nu 23 vrijwilligers, maar als we straks zo groot zijn, hebben we er 40 nodig," vertelt Kregting. "Eigenlijk zouden we twee betaalde krachten willen hebben, eentje voor het runnen van het asiel, de ander voor het werven van fondsen."

Want om het grotere asiel te kunnen runnen, is er jaarlijks ook een flinke smak extra geld nodig. "Graag zouden we willen dat de provincie voor beide vogelopvanglocaties in Someren en Zundert, extra geld zou uittrekken", zegt Kregting. "Als we 60.000 euro structureel per jaar zouden krijgen, dan zouden we een volwaardige en stabiele organisatie kunnen neerzetten."