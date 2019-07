Eerste stap op de maan wordt dit weekend opnieuw gezet in Oudenbosch

Zaterdag is het precies vijftig jaar geleden dat Neil Amstrong voet op de maan zette. Net zoals in Houston werd destijds ook in Oudenbosch de maanlanding op de voet gevolgd. ‘Mini-Houston’ was in de zomer van 1969 ingericht in basisschool De Bukehof in Oudenbosch. De vrijwilligers mochten de school gebruiken om hun maancentrum in te richten. Hun eigen stek bij de broeders van Saint Louis in het centrum van het dorp was daar te klein voor.

In Sterrenwacht Tivoli (zoals die inmiddels heet), tegenover de basiliek in Oudenbosch, wordt zaterdag en zondag de MAANifestatie gehouden. Altijd al eens willen ervaren hoe het is om astronaut te zijn? Of ben je geïnteresseerd in alles wat de met de maanreizen van de NASA te maken heeft? Dan kun je daar je hart ophalen.

Geluidsopnames

Alle gesprekken tussen de astronauten en het ruimtevaartcentrum in ‘Houston’ werden in Oudenbosch opgenomen. Een deel van deze geluidsopnames is komend weekend voor het eerst weer te horen. Verder worden er films vertoond en er is een expositie ingericht.

In 1969 trok het maancentrum in Oudenbosch grote nationale en internationale belangstelling. Ook komend weekend wordt er veel publiek verwacht. De MAANifestatie is zaterdag 19 en zondag 20 juli van twaalf tot vijf uur in Volkssterrenwacht Tivoli in Oudenbosch. De toegang is gratis.