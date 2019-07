Bewoner azc neergestoken en overgoten met kokend water

De steekpartij bij het azc in Oisterwijk vond zaterdagochtend plaats. (Foto: Toby de Kort)

Bij het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk vond zaterdagochtend een steekpartij plaats. Volgens een politiewoordvoerder was er sprake van een ruzie tussen drie mannen. Zij bedreigden elkaar met messen. Hierbij is een 32-jarige man gestoken en is hij ook met kokend water overgoten.

Het slachtoffer is niet in levensgevaar, maar wel naar een ziekenhuis gebracht. Er is een 21-jarige verdachte aangehouden.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de drie mannen allemaal worden gezien als verdachten. Het slachtoffer wordt na behandeling in het ziekenhuis ook gearresteerd. De derde man is nog op vrije voeten.

Nog een steekpartij

Eind januari vond er bij dit azc ook al een steekpartij plaats. Daarbij raakte een 14-jarige jongen gewond aan zijn gezicht.

Toen ging het om een uit de hand gelopen ruzie met een andere minderjarige jongen.

Veel meer incidenten

Het is de laatste tijd steeds vaker raak bij azc's, blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers . Vorig jaar noteerde het COA in de zes Brabantse asielzoekerscentra bijna tweeduizend incidenten. Dat is een stijging van eenderde ten opzichte van het jaar 2017.

De meeste problemen deden zich in 2018 voor in Budel, waar bijna vijfhonderd keer melding werd gemaakt van agressie en geweld.